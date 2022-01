Carnaval: 44% dos brasileiros vão descansar no feriado, revela pesquisa

Com várias cidades cancelando o Carnaval de 2022, a pesquisa "Pulso Expectativa 2022" com mais de 1.800 brasileiros apontou que 45% dos brasileiros pretendem passar a data em casa, pois não se sentem seguros para sair.

Em São Paulo, apesar do cancelamento dos blocos de rua, a prefeitura decidiu manter os desfiles das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi, que devem acontecer nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro. Protocolos sanitários serão discutidos com a Liga das Escolas de Samba.

O mesmo acontecerá no Rio de Janeiro, que mantém o desfile na Sapucaí, mas descarta blocos de rua no estado, e em Olinda, que não terá o tradicional desfile nas ruas.

Com o cancelamento das festas, a pesquisa revelou que 44% dos brasileiros vão aproveitar o feriado para descansar, já 38% pretendem ficar em casa maratonando filmes ou séries e 24% vão passar mais tempo com a família.

Entre as outras opções para o feriadão estão: leitura, jogo ou outras atividades em casa (18%); ficar em casa com os amigos (13%); viajar com a família (7%); viajar para a praia com os amigos (4%); participar de bloquinhos na própria cidade (1%); conhecer gente nova (1%); ir a bailes e eventos (1%); ir a ensaios de escolas de samba (1%).

Ao longo de 2022 os brasileiros consideram aproveitar algumas datas festivas como era antes da pandemia: Carnaval (5%); Dia das mães (32%); Páscoa (27%); Dia dos Pais (22%); Dia dos Namorados (18%); São João (18%); Dia das Crianças (16%); Férias escolares (12%); Natal (54%); Réveillon (46%) e para 27%, nenhuma.