Cantinho do café: saiba como montar este espaço em casa e no trabalho

De norte a sul e de leste a oeste, o café está presente no cotidiano da maioria dos brasileiros. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) apontam que o país é o segundo maior consumidor da bebida no mundo em volume total, uma média de 1.350 xícaras per capita ao ano.

Seja você um especialista, que estuda e entende bastante sobre este universo, um entusiasta, curioso sobre o assunto, ou apenas um apreciador, na certa já pensou em montar um cantinho do café na sua casa ou no seu trabalho. Para isso, separamos algumas dicas que irão lhe ajudar a criar um espaço especial em sua homenagem.

Como preparar e organizar o cantinho do café?

O café gera afetos e conexões. Ele é sinônimo de bons momentos. Por isso, montar um cantinho do café é uma excelente maneira de desfrutar dos seus benefícios ao lado de uma boa companhia, como familiares e amigos.

No âmbito profissional, seja no home office ou no espaço de trabalho, a pausa para o café ajuda na memória, na concentração e pode promover novas ideias.

Os arquitetos Fábio Gambôa e Livia Quintella deram algumas dicas de como preparar esse cantinho do café:

É necessário avaliar com cautela o local em que o mesmo será instalado. Dessa forma, será possível dimensionar a área disponível, bem como avaliar a sua infraestrutura e viabilidade técnica. Cozinha, varanda e sala são algumas opções;

Aos que desejam uma opção mais prática e acessível, o uso de bandejas é uma solução simples e menos trabalhosa, e funciona como um belo suporte para xícaras, copos, talheres, potes, embalagens, cápsulas e até máquinas;

Outra dica é apostar no conceito de upcycling, ou seja, reaproveitar mobiliários antigos e atribuí-los uma nova utilidade.

Decore o ambiente com itens relacionados ao tema

Além de pensar no espaço, é importante otimizá-lo.

Uma dica: decorar o ambiente com artigos relacionados à temática como quadros, toalhas estampadas, objetos de madeira, dentre outros. Afinal, há no mercado diversas opções que deixarão o seu cantinho do café ainda mais interessante;

Busque artistas e artesãos que transformem embalagens, grãos e até sacas de café em objetos decorativos. Além de valorizar esse tipo de trabalho, você terá a oportunidade de personalizar o local. A Gleize Ferreira, do Entre Linhas e Café, produz bordados belíssimos, vale a pena conferir;

Outra sugestão são os produtos da Wood n' Coffee. Com foco na sustentabilidade, a marca brasileira é conhecida por desenvolver itens como copos, pires, colheres, dosadores e porta-cápsulas, a partir da madeira proveniente do Cafeeiro, árvore da qual é colhido o fruto que tanto apreciamos.

Invista em métodos e utensílios que irão potencializar a sua experiência

Independentemente do seu nível de conhecimento sobre a bebida, é importante equipar o espaço com métodos e utensílios que irão potencializar a sua experiência de consumo. Com base na sua preferência, máquina de cápsulas, prensa francesa, cafeteira italiana, coador ou filtro de papel, esses equipamentos trazem diferentes experiências sensoriais e funcionam como itens de decoração.

Cafeteira, espumador de leite, balança e chaleira são alguns exemplos que podem agregar valor ao projeto. Eles irão auxiliar no preparo ao mesmo tempo em que ajudarão a compor a estética do ambiente.

Lembre-se: escolha cafés de qualidade

Agora que você já aprendeu todas essas dicas relevantes de como montar e melhorar o seu cantinho do café, que tal colocá-las em prática? Mas, não se esqueça do principal: escolher produtos de qualidade. Afinal, de que adianta ter um espaço bonito sem uma bebida à altura? Para isso, atente-se aos Selos de Certificação nas embalagens, uma forma segura de garantir qualidade, pureza, sabor, aroma e segurança alimentar.