Canoagem confirma três atletas em Tóquio

A canoagem de velocidade do Brasíl irá à Olimpíada de Tóquio (Japão) com o Isaquias Queiroz, Jacky Goldman, e Vagner Souta. Medalhista na Rio 2016, o canoísta Erlon de Souza ficou de fora da relação da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), anunciada nesta sexta-feira, 2, pois segue em recuperação de uma lesão no quadril. Em dupla com Isaquias, Erlon conquistou prata em 2016 na prova de canoa (C2) nos 1.000 metros.

O novo parceiro do baiano Isaquias Queiroz na prova C2 1.000 será o conterrâneo Jacky Goldman, de 22 anos. Além da disputa em dupla, Isaquias, de 27 anos, também disputará a prova C1 1.000 m. Já o paranaense Vagner Souta competirá no caiaque (K1 1.000 m).

“Estamos muito ansiosos pelos Jogos Olímpicos, nosso objetivo é conquistar medalhas tanto o meu quanto de nossos adversários. Vamos batalhar para fazer uma boa competição, quero fazer uma ótima prova e buscar uma medalha dourada, estamos fazendo um bom treinamento para ter boas condições da equipe”, afirmou Isaquias em depoimento ao site da CBCa.

Natural da mesma cidade de Isaquias Queiroz — Ubaitaba (BA) —, Jack Goldman vem treinando com o parceiro em Lagoa Santa (MG) onde ocorre a preparação olímpica. Neste ano a dupla ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo de Canoagem, na Hungria.

A canoagem velocidade 🇧🇷 terá 3 atletas em #Tokyo2020 🛶 Isaquias Queiroz 🥈🥈🥉

🛶 Jacky Godmann

🛶 Vagner Souta Será que vem medalha por aí? pic.twitter.com/37UHUfLvVT — Time Brasil (@timebrasil) July 2, 2021

“Espero representar bem, trazer os melhores resultados para o Brasil, eu acho que o mais importante é isso, fazer uma boa prova, pensar primeiro na semifinal, depois pensar na final e daí brigar por uma medalha”, disse Goldman.

O canoísta Vagner Souta, bronze em 2019 no Pan-Americano de Lima (Peru), disputará em Tóquio a segunda Olimpíada na carreira: na Rio 2016 ele ficou em 13º lugar na prova K4 1.000 m, a mesma que disputará em Tóquio.

“É um significado muito grande na minha carreira ir mais uma vez para os Jogos Olímpicos, estou muito contente, tenho trabalhado bastante, me preparando para esse momento. Eu estou bem confiante, quero trazer bons frutos com o nosso desempenho, quero representar bem a Canoagem Brasileira”, projeta o atleta, natural de Cascavel.

Após o anúncio da CBCa, o medalhista Erlon de Souza lamentou, em mensagem publicada no Instragram, não ter conseguido se recuperar a tempo de ir a Tóquio, revelou que passará por uma cirurgia, e que "o sonho de ir aos Jogos foi adiado para 2024".

Canoagem slalom

O Brasil também terá representantes na canoagem slalom em Tóquio: Pedro Gonçalves, o Pepê, competirá no K1 e Ana Sátila nas provas C1 e K1.

