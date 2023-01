Conheça a Montblanc Writers, caneta usada por Lula para assinar a posse

Para deixar o símbolo da caneta Bic de Jair Bolsonaro no passado, Lula escolheu uma Montblanc. A caneta da marca alemã foi usada pelo novo presidente assinar a posse no dia 1º de janeiro e outras formalidades do primeiro dia do governo que assumirá.

O modelo em específico é o Writers, de uma série especial em homenagem a F. Scott Fitzgerald, autor de "Suave é a Noite", "O Grande Gatsby", entre outros livros célebres.

Lançada em 2002, a caneta pode ser encontrada com preços a partir de R$ 6 mil, em opções de tinteiro e esferográfica. Os detalhes são em ouro branco e prata.

No momento da posse, Lula pediu licença para contar uma história sobre o objeto usado para o ato. A caneta teria sido um presente de um cidadão piauiense, em 1989, que havia pedido para que ele a usasse em sua possível posse naquele ano.

O petista revelou que, em 2002, usou a caneta do então senador Ramez Tebet, pai da nova ministra do Planejamento e adversária de Lula nas eleições, Simone Tebet. Já em 2006, o petista teria usado uma caneta do Senado ofertada por Wellington Dias.

No terceiro mandato, o presidente quis se redimir com o cidadão que lhe presenteou há mais de trinta anos. Contudo, como o modelo Montblanc usado por Lula é de 2002, o que parece ter ocorrido foi que Lula deu um jeito alegórico de juntar na mesma história Wellington Dias e o pai de Simone Tebet.