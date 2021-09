Campeões da Euro e da Copa América vão se enfrentar antes da Copa de 2022

A Conmebol e a Uefa anunciaram, nesta terça-feira, 28, que os campeões dos respectivos torneios continentais irão se enfrentar antes da Copa do Mundo. Com isso, a seleção italiana, campeã da Euro 2020, e a Argentina, que levou a Copa América 2021, se encontram para uma partida em junho de 2022.

A sede para o jogo ainda será definida, porém, mais duas edições do duelo entre campeões já foram oficializadas.

A iniciativa integra um projeto de cooperação entre ambas as confederações, cujo propósito visa “desenvolver o futebol para além de suas áreas geográficas”. No comunicado emitido, ambas confirmam que as duas entidades têm estreitado os laços nos últimos anos.

O consórcio também pretende investir no futebol feminino, no futsal e nas categorias de base. Um escritório em Londres, na Inglaterra, será criado especificamente para a coordenação da aliança.,

