Campeã olímpica Bencic vence brasileira Bia Haddad na estreia em Sydney

A tenista campeã olímpica Belinda Bencic começou a temporada de 2022 de forma sólida com uma vitória por 6-3 e 6-2 sobre a brasileira Beatriz Haddad Maia para chegar à segunda rodada do Sydney Tennis Classic, enquanto a preferida da torcida local Ajla Tomljanovic também avançou.

A suíça Bencic, que vai para o Aberto da Austrália a ser disputado entre 17 a 30 de janeiro para buscar seu primeiro título de simples em um torneio de Grand Slam depois de conquistar a medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio, quebrou o serviço de Haddad Maia três vezes durante a partida disputada na Ken Rosewall Arena.

Tomljanovic, que atualmente ocupa a 45ª posição no ranking mundial, venceu a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova por 6-2 e 6-3 em sua partida de estreia no torneio e enfrentará na segunda rodada a espanhola Paula Badosa, quinta cabeça de chave da competição.

Emma Raducanu, campeã do Aberto dos Estados Unidos, sofreu uma derrota esmagadora diante da nona cabeça de chave, Elena Rybakina, por 6-0 e 6-1. Ela fez sua primeira partida neste ano depois de sair do isolamento após um teste positivo para Covid-19 no mês passado.