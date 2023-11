Camisas de Messi podem bater recorde de Maradona em leilão

A Sotheby’s vai leiloar seis camisas usadas por Lionel Messi na Copa do Mundo de 2022 no Catar.

As camisas — incluindo uma usada na final contra a França — podem se tornar o conjunto mais valioso de artigos esportivos de colecionador jamais leiloados.

O recorde atual é de uma camisa usada por Michael Jordan durante as finais da NBA em 1998, vendida por US$ 10,1 milhões na Sotheby’s de Nova York em 2022.

No futebol, o maior valor atingido foi o da camisa vestida por Diego Maradona quando fez o famoso gol “Mão de Deus” contra a Inglaterra em 1986. Ela foi vendida por US$ 9,3 milhões na Sotheby’s Londres em maio de 2022.

O leilão das camisas de Messi estará aberto para lances de 30 de novembro a 14 de dezembro.

“A Copa do Mundo de 2022 foi um dos maiores eventos da história do esporte, intrinsecamente ligada à valente jornada de Messi, e consolidou seu status de maior jogador de todos os tempos”, disse Brahm Wachter, chefe de artigos de colecionador ​​modernos da Sotheby’s. “A venda destas seis camisas representa uma ocasião monumental na história dos leilões, oferecendo aos torcedores e colecionadores uma conexão com a maior conquista de Messi.”

A empresa afirma que seus leilões de artigos esportivas atraem uma nova geração de compradores, com metade dos participantes com menos de 40 anos. Mais de 50% são novos participantes.

Uma parte dos lucros vai para o projeto UNICAS, apoiado pela Fundação Leo Messi. O projeto apoia o tratamento de crianças com doenças raras no hospital Sant Joan de Déu, em Barcelona.

O leilão será acompanhado de uma exposição gratuita das camisas na Sotheby’s de Nova York.