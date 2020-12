Camila Coutinho inaugura a primeira loja física de sua marca de beleza

A influenciadora Camila Coutinho fez barulho ao lançar sua marca própria de beleza, a GE Beauty, em setembro. Por algumas razões. Os produtos foram desenvolvidos com base em pesquisas nas seguidoras de suas redes sociais, principalmente o Instagram, onde ela conta com 2,6 milhões de seguidores só em sua conta pessoal. A comunicação passou a ser feita toda por mídias sociais. E, como uma legítima marca nativa digital, a comercialização era toda online.

Não mais. Três meses depois do lançamento, Coutinho abre agora a primeira loja física da marca. O local escolhido para abrigar a primeira experiência offline da marca foi o Shopping Recife, na capital pernambucana, onde ela nasceu – e onde estão boa parte de seus fãs. O espaço de 60 metros quadrados será inaugurado nesta terça-feira, 15 de dezembro, e Casual EXAME antecipa aqui a novidade.

A loja física faz alusão ao local do banho, “muitas vezes o único o único momento do dia para nos desconectarmos dos problemas”, segundo a empresária e influenciadora. O projeto foi assinado pela arquiteta Sophia Renaux. O ambiente inclui elementos como música, perfumes e velas, estratégia para uma experiência multisensorial de compra.

“A meta sempre foi abrir loja própria”, conta Coutinho à Casual EXAME. “A gente não imaginava que fosse tão cedo, imaginávamos ir para o varejo primeiro.” Logo no lançamento, Camila fez uma ação de pré-vendas com a Americanas, com uma live. “Mas surgiu uma oportunidade muito legal na minha cidade natal, que é o Recife.”

A escolha da cidade tem uma razão emocional, mas também de mercado. Recife é a segunda praça da recém-criada marca de beleza, depois de São Paulo. “Sou pernambucana e todos os projetos que eu faço os pernambucanos abraçam muito. A gente está super feliz de estar levando a primeira concept store de GE Beauty para lá. O shopping Recife faz parte do meu dia a dia desde pequena, então é muito simbólico abrir uma loja lá.”

Abrir uma loja em plena pandemia traz alguns desafios. “Além de todo o cuidado com os protocolos, não vamos fazer eventos de abertura, tem também o projeto”, afirma Coutinho. “Em uma loja de beleza ou de maquiagem existe a experimentação, todo mundo está acostumado a abrir o produto, pegar, cheirar, passar no rosto, e agora a gente não tem mais isso.”

A saída foi montar um ponto de venda com todas essas restrições, mas que também representasse a GE Beauty, diz a influenciadora. “A loja é como se fosse um grande banheiro, que ressalta cada produtos de maneira educativa. É uma linha de produtos com um modo de uso bem diferente, por isso também a gente não foi para o varejo logo de cara, para farmácia. A gente sabia que precisava ter a coisa da educação da consumidora.”

A linha de produtos da GE Beauty é composta de um xampu, uma máscara condicionadora, um leave-in (creme sem enxágue) e quatro boosters, ou ativadores. Todos são classificados por suas propriedades, como hidratante ou fortificante, sem aquelas tradicionais definições de cabelo liso, ondulado ou com tintura. Os produtos podem ser combinados de diversas formas, com resultados diferentes. Com a abertura da loja física vem também o primeiro novo item da marca depois do lançamento, velas aromáticas pensadas inicialmente para a hora do banho.

Os produtos da GE Beauty têm ingredientes veganos e são cruelty-free, sem substâncias como silicone e parabenos, uma tendência do poderoso mercado da beleza, como EXAME contou em reportagem de capa no fim de agosto deste ano. A indústria movimenta 2,7 trilhões de reais por ano no mundo ­todo — e o Brasil é o quarto maior mercado do segmento, com 167 bilhões de reais.

Na pandemia do novo coronavírus, algumas mudanças de comportamento foram observadas. Produtos como batom e maquiagem perderam espaço para itens para os olhos e para o cabelo. Os consumidores também estão em busca de mais momentos de conforto e menos de ostentação. Em um mundo hoje em que as máscaras são item de uso obrigatório e boa parte da comunicação se dá por Zoom, faz todo o sentido.