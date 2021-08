Camila Cabello desmente boato de pedido de casamento por Shawn Mendes

Camila Cabello negou que o namorado, Shawn Mendes, a teria pedido em casamento. A declaração foi feita durante entrevista no programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon na sexta-feira, 27.

"Não, ele não me pediu em casamento e eu não estou noiva", explicou a cantora, ao justificar uma foto que viralizou no TikTok, em que a artista aparece com um anel. "Eu ainda não sei em qual mão o anel de noivado fica, então, algumas vezes eu coloco (o anel) em meu dedo anelar", acrescentou.

Camila Cabello explicou que não tem uma referência familiar para saber como usar o anel de compromisso. "Meus pais são casados e os dois perderam suas alianças. Então, minha mãe também não sabe. Ela poderia me salvar dessa, mas não salvou", brincou.

A cantora e Shawn Mendes assumiram o namoro em setembro de 2019.