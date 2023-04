Camarotes gastronômicos são tendência em estádios no Brasileirão 2023

Começa neste fim de semana a primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. A partir de sábado, 15, equipes da série A como Palmeiras, São Paulo, Fortaleza, Atlético-MG, Corinthians e Flamengo entram em campo para decidir quem leva a taça de 2023. E milhares de torcedores vão buscar algo para comer antes, durante e depois das partidas.

Uma pesquisa realizada pelo site apostalegal.com apontou que, comparado ao ano passado, em 2023 os brasileiros devem gastar 40% menos em comida em dia de jogo do Brasileirão. Entre os 2 mil entrevistados, se destacam os torcedores do Athletico-PR, que estão dispostos a pagar, em média, R$ 192,40 por rodada, seguido por Fortaleza (R$ 170) e Flamengo (R$ 167,40). Já os torcedores mais econômicos são do Internacional (R$ 92,30), Santos (R$ 72,80) e Goiás (R$ 65).

Do sanduíche de pernil ao churrasco de angus

Via de regra, os torcedores recorrem aos clássicos de rua: sanduíche de pernil e espetinhos. Mas, assim como ocorre há muito tempo do lado de fora das arenas, empresas estão apostando em espaços internos para atrair o público e oferecer serviços e experiências gastronômicas completas. Em São Paulo, Allianz Parque, Neo Química Arena e Morumbi são alguns dos estádios que vão sediar partidas da série A do Brasileirão e que vêm investindo nessas operações.

Instalado no anel superior do estádio do Palmeiras, o Braza Gastronomia tem como foco as carnes e pescados assados na churrasqueira. Algumas opções são o cupim na brasa (R$ 71) e a fraldinha black angus, servida com farofa e molho de vinagrete (R$ 78). Do mesmo grupo, o La Coppa, restaurante especializado em cozinha italiana, apresenta um cardápio focado em massas (R$ 63) e pizzas (R$ 49). Há também a opção de camarote, com open food e open bar.

De acordo com Mark Zammit, CEO da GSH, empresa responsável por toda operação de alimentos e bebidas do Allianz Parque, “era algo inédito ter um restaurante com qualidade e serviço dentro de um estádio de futebol, hoje além de ser uma tendência a alta gastronomia, a localização com visão para o campo também se destaca”.

A Fielzone Choperia, na Arena Corinthians, funciona como camarote durante os jogos. Nos demais dias a casa se converte em um bar-restaurante com programação musical e cardápio variado. O carro chefe é a pizza Corinthians, com massa preta, mussarela de búfala, mussarela, pesto de azeitona preta e tomate (R$107). Outro clássico é o bufê de feijoada (R$ 40 por pessoa).

Na casa do tricolor está o Camarote dos Ídolos, que combina futebol, gastronomia, música e ex-jogadores. O menu diverso oferece desde comidas tradicionais de estádios como pipoca, hot dog, pernil, sorvete, açaí até exclusividades como feijoada e paella (o prato principal varia a cada jogo) além das bebidas que inclui refrigerante, cerveja, Jack Daniel's com ingressos individuais a partir de R$ 300,00.

“Oferecemos aos torcedores uma experiência completa. Além do jogo, que é o principal atrativo, incluímos comida de qualidade e com diversidades, bebida, encontro com ídolos, conforto e segurança para que a experiência seja completa. Nossos serviços começam horas antes do jogo e seguem depois da partida, o que é outro atrativo, pois se torna um programa familiar ou entre amigos”, contou Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, gestora dos camarotes Fielzone e dos ídolos.