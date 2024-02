Camarote Bar Brahma: 23ª edição terá dez shows e Baile à Fantasia com Ivete Sangalo

Para além dos grandiosos desfiles das escolas de samba, o sambódromo do Carnaval paulistano tem atrações e eventos à parte. É o caso do Camarote Bar Brahma (CBB), que há 23 edições complementa a festa brasileira. Neste ano, os quatro dias de festa terão apresentações de Zeca Pagodinho, que se apresenta pela 11ª vez no evento, Xande de Pilares, Silva, o grupo Só Pra Contrariar, Jorge Ben Jor, a banda Vou Pro Sereno e DJ GBR.

Nos dias 9 e 10 de fevereiro, a cantora Valesca Popozuda subirá no palco da balada do espaço, que terá o nome de “Furduncinho”, nome de uma das músicas da funkeira.

O palco ficará localizado no antigo espaço do Cassino do CBB, que irá para uma outra área do camarote, e seu show terá início por volta das 3h30 da manhã,

"Estou muito animada em poder cantar no CBB este ano, um espaço que já se tornou um dos mais populares do Carnaval de São Paulo. Pretendo levar toda a energia do funk carioca para essa festa, para todos dançarem bastante. Ninguém vai ficar parado", diz Valesca.

Além dos shows, haverá novidades como o Baile à Fantasia e o Varanda VIP. No dia 17 noite que acontece o Baile à Fantasia do camarote, Ivete Sangalo subirá ao palco com mais um show da turnê “Ivete 3.0”, em comemoração aos seus 30 anos de carreira. Na mesma noite, a banda Olodum também se apresenta.

O Varanda VIP é o setor que une o melhor da Varanda Platinum com a Área Vip do espaço. Projetado em formato de arena, o setor dá aos foliões acesso direto à arquibancada e proporciona uma visão privilegiada dos desfiles e dos shows exclusivos do espaço, além de promover o encontro com celebridades e influenciadores.

“A gente não mexe em time que já venceu. É o caso da Varanda VIP, uma experiência que o público nos deu o melhor feedback possível, não só pela visibilidade privilegiada, mas também pela experiência de estar frente a frente com seus ídolos, trocar experiências e, principalmente, curtir o Carnaval com algumas das pessoas que mais admiram. Isso, para mim, é uma vitória e vai de encontro com o que buscamos, que é sempre proporcionar a melhor e mais inesquecível experiência para os nossos clientes”, diz Caire Aoas, sócio da Diverti, produtora do evento.

Além dos quatro dias de festa, o Camarote Bar Brahma oferece outras experiências como os Esquentas Bar Brahma, festas que preparam o público para o Carnaval com show de grandes músicos no bar localizado no centro da cidade.

O Bloco Unidos do Bar Brahma com apresentações junto com Sabrina Sato, rainha oficial do CBB, e Thelma Assis, musa do CBB em 2024, a Ala Bar Brahma, em parceria com as escolas de samba Camisa Verde e Branco, Vai-Vai e Vila Maria, com direito a fantasia exclusiva, transporte até a concentração das respectivas escolas de samba e de volta ao Camarote, entre outras diversas vantagens diferenciadas.

Hospedagem pós festa

Para aqueles que desejam se hospedar na cidade, o CBB irá oferecer hospedagem no hotel Tivoli Mofarrej São Paulo.

“Em 2024, nosso objetivo é proporcionar vários Carnavais em um só e, por isso, preparamos uma opção especial para a hospedagem dos nossos convidados. Além do café da manhã completo, os hóspedes também vão poder desfrutar de open chopp durante todos os dias do Carnaval, que será oferecido no Must Restaurant, espaço beauty para se arrumarem antes da festa e outras experiências exclusivas”, diz Aoas.

De acordo com Caire, o Hotel CBB também é uma alternativa para pessoas de outros estados brasileiros e, principalmente, para quem é de cidades do interior ou do litoral de São Paulo, grande público do Camarote Bar Brahma, e oferece uma série de serviços exclusivos.

Com hospedagem a partir de R$ 1.200, os hóspedes podem optar por dois tipos de estadia, sendo o pacote hospedagem e receptivo, que dá direito a todas as experiências exclusivas do CBB, ou somente hospedagem.

As reservas do Hotel CBB já podem ser feitas por meio dos sites da Total Acesso e do Tivoli Mofarrej, usando o código “CBB2024”, além da central de reservas do hotel, via telefone (11 3146-5900) ou e-mail.

As vendas do Camarote acontecem pela plataforma Total Acesso e são oferecidos dois setores de compra: o Setor CBB e a Varanda VIP.