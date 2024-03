Calor em São Paulo: 8 restaurantes para comer boas saladas na cidade

Com os termômetros marcando altas temperaturas para os próximos dias em São Paulo, a sugestão é investir em saladas nas refeições para se refrescar. Além de bons restaurantes na cidade com opções de pratos criativos, Amilcar Azevendo, chef do restaurante NOU compartilhou seis dicas de como preparar saladas em casa.

1. Vá à feira

"Pergunte ao vendedor sobre outras folhas, como kale, outros tipos de alface, radicchio, acelga, agrião, rúcula. Assim você também dá texturas diferentes, cores e formatos. Encher os olhos é uma estretégia boa".

2. Dois ingredientes

"Dois legumes são suficientes para que você sinta o sabor de ambos no prato. Um pode ser mais macio e outro mais firme, como cenoura ou abóbora. Pense em um legume que dará saciedade e outro mais refrescante".

3. Proteína

"Se está um dia de muito calor, um salmão ou um atum cru é mais interessante do que uma carne ou um frango. Este último pode ser desfiado. Uma burrata rasgada também pode fazer a vez da proteína. Raspas de limão aumentam a sensação de frescor".

4. Queijos

"Os queijos aumentam a sensação de sacidade. Além da burrata, sugiro outros queijos como feta, frescal, cottage e tofu".

5. Nuts e outras sementes

"Sementes como girassol, chia, linhaça, castanha do pará, nozes, acrescentam crocância e nutrientes ao prato".

6. Molhos

"O molho é o ingrediente que fará com que você coma toda a salada. Se o tempero for apenas azeite, provavelmente você irá desistir. Recomento variar os molhos, como misturar com mostarda, iogurtes, vinagres, shoyu, limão, temperos e ir testando qual agrada o paladar"

Confira oito restaurantes para comer boas saladas por São Paulo

Petros Greek Taverna

Petros Greek Taverna: Horiatiki Saláta. (Gustavo Pitta/Divulgação)

A Petros Greek Taverna, agora com duas unidades em Pinheiros, oferece boas opções de pratos gregos como as saladas Petros Saláta (R$ 52), feita com mix de folhas, queijo de cabra, presunto parma, figo, mel orgânico e pinoli e a Horiatiki Salata (R$39), com pepino, tomate, cebola roxa, queijo feta e azeitonas kalamata.

Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 137, Pinheiros | Telefone: (11) 3898-5890 | Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 12h-15h e 19h-23h; aos sábados, das 12h-16h e 19h-23h; e aos domingos, do meio-dia às 17h | Não abre às segundas. Rua Costa Carvalho, 72, Pinheiros | Telefone: (11) 3032-8778 | Horário de funcionamento: de terça a quinta, das 12h-15h e 19h-23h; às sextas e sábados, das 12h às 23h; e aos domingos, das 12h às 17h. Não abre às segundas @petrosgreektaverna

Rendez-Vous

Rendez-Vous: Salada Niçoise. (Gustavo Pitta/Divulgação)

O café e bistrô Rendez-Vous traz o charme de Paris às ruas de Pinheiros desde 2016. A casa de esquina comandada pela chef Adriana Silvério tem um menu que vai do brunch ao almoço e jantar, sempre pensando nos clássicos da França, e com opções exclusivas para o verão, como a Salade Niçoise (R$ 55) feita com alface romana, vagem, azeitonas pretas, tomatinhos cereja, batatas rústicas e atum.

Rua Fradique Coutinho, 179, Pinheiros | Telefone: (11) 4564-0146 | Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 23h; aos sábados, das 09h às 23h; e aos domingos, das 09h às 18h30

Modern Mamma Osteria

O badalado restaurante, com unidades nos bairros de Pinheiros e Itaim Bibi, traz o melhor da culinária italiana combinada com um ambiente intimista e moderno. Entre os pratos da casa, vale provar o Mix de Folhas Moma (R$ 49), que leva queijo de cabra, nozes caramelizadas, gomos de laranja e vinagrete de framboesa.

Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi, São Paulo – Telefone: (11) 93083-8387 | Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros | Horário de funcionamento: segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h; sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h; sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h

Nouzin

Nouzin: salada de atum (Rodolfo Regini /Divulgação)

A casa dedicada a brunches também traz opções diferentes de salada, como a de salmão assado e defumado (R$ 62), que também contém mix de folhas, tomatinhos, rabanete, granola salgada da casa, coalhada, pupunha, avocado e pepino curado. Outra sugestão é a salada de atum (R$65) mix de folhas, tomatinhos, rabanete, granola salgada da casa, manga, pepino curado, mix de quinoa e chips de raízes..

Rua Padre Carvalho, 204 – Pinheiros, São Paulo – Telefone: (11) 3816-0210 ou Whatsapp (11) 97504-2201 | Horário de segunda a domingo das 8h às 19h | nouzin.com.br | @nouzincafe

Hospedaria

Hospedaria: Salada Colonial. (Mário Rodrigues/Divulgação)

O restaurante paulistano com referências italianas possui no cardápio a salada Moocaipira (R$ 55), uma releitura da clássica salada caesar e a caprichada salada Colonial (R$ 62), composta de mix de folhas, pimentão e berinjela assados à lenha, milanesa de angus, queijo meia cura, palmito, tomate cereja, cebola roxa e molho de mostarda.

Rua Borges de Figueiredo, 82 – Mooca - São Paulo/SP – Telefone: (11) 2291-5629 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h; terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h; sexta a sábado das 12h às 22h30; domingo das 12h às 17h | Rua Clodomiro Amazonas, 216 - Itaim Bibi, São Paulo | Fone: (11) 3168-7291| Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h; terça a quinta das 12h às 15h e 17h às 22h; sexta e sábado das 12h às 22h30; domingo das 12h às 17h

Rucola

Rucola: salada mare e monti. (Rodolfo Regini/Divulgação)

O endereço é dedicado às saladas e aos sanduíches, elaborados pelo chef pernambucano Joca Pontes. Com foco no delivery chegam frescos em casa a Salada Mare e Monti (R$ 52) feita com berinjela assada no forno, camarão, picles de cebola roxa, castanha do Pará e molho de castanha de caju. Já a salada Cacio e Pepo (R$ 43,90) é feita com lâminas de pera, ricota fresca de búfala, cubinhos de gorgonzola, uvas passas hidratadas no vinho branco e castanhas do Pará.

Rua Caravelas, 92 - Vila Mariana - Telefone: (11) 5574-0531 | Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 10h45 às 15h30 e das 17h30 às 21h30; sábado e domingo, das 11h às 16h e das 17h às 21h30

Ella Fitz

Ella Fitz: Mix de folhas e queijo de cabra. (Rodolfo Regini/Divulgação)

Da cozinha do restaurante mediterrâneo comandado pela chef Ana Cremonezi, saem boas pedidas de saladas como o Mix de folhas e queijo de cabra com romã, goji berry, limão siciliano e amêndoas (R$62) e a Panzanella (R$59), com mix de rúcula selvagem, tomates tostados, creme de burrata e pérolas de balsâmico e grana padano.

Rua dos Pinheiros, 332 - Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 93083-8387 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 21h

Original

Original - Salada de Bacalhau. (Divulgação/Divulgação)

Um dos bares mais tradicionais da cidade preserva a aura dos antigos botequins. Seja para petiscar para pedir pratos maiores como a Salada de Bacalhau (R$ 63), feita com lascas de bacalhau, feijão fradinho, pimentões confitados, tomate cereja, cebola roxa, azeitonas verdes, coentro, agrião e ovo cozido.

R. Graúna, 137- Moema, São Paulo – Fone: (11) 2299-5336 | Horário de funcionamento: segunda à quarta das 17h às 00h, quinta das 17h às 01h, sexta das 12h às 02h, sábado das 12h às 02h e domingo das 12h às 19h | @baroriginal