Café especial é mesmo caro? Fizemos os cálculos e o resultado impressiona

Feliz 2023, meu querido leitor cafeinado. Espero que você possa ter descansado um pouquinho para iniciar o ano com o pé direito! No meu caso, vim passar alguns poucos dias em Minas Gerais, a 1290 metros de altitude, com vista para a gloriosa Mantiqueira de Minas. Tempo maravilhoso para saborear grãos da região e planejar o novo ano. E, entre uma xícara e outra, me veio a ideia de escrever sobre algo que sempre escuto, mas que nunca havia parado para pensar ou calcular: será que café especial é mesmo caro?

Levantei algumas informações, tanto de consumo quanto de mercado, para fazer um comparativo entre café tradicional e especial e assim termos uma fotografia real entre essas duas bebidas distintas, porém com o mesmo nome. Então vamos lá:

O café tradicional custa, em média, R$ 32 o quilo. Vale lembrar que este quilo de café tradicional traz cerca de 10% de impurezas (milho, arroz, palha, madeira e restos de insetos), 20% de café da espécie Conilon (muito mais barato que o arábica) e, por fim, 70% de café arábica de baixíssima qualidade (refugo do que sobrou de defeitos, verdes e quebrados). Para seu preparo, são necessários 12 gramas de pó (uma colher de sopa cheia) para cada 100 mililitros de água. Sendo assim, 1 quilo de café tradicional rende 8,5 litros de bebida.

Já o quilo do café especial sai por volta de R$ 68. Usa-se 7 gramas de pó para cada 100 mililitros de água. Ou seja, 1 quilo rende 14,3 litros de bebida. E vale reforçar que neste caso estamos trabalhando com 100% de café arábica de altíssima qualidade e sem defeitos.

Após alguns cálculos básicos, sem levar em consideração o valor do açúcar - que para o tradicional é quase que obrigatório para conseguir consumi-lo -, temos os seguintes números: o litro do café tradicional custa R$ 5,30 (ou R$ 1,06 por xícara de 200ml); o especial, por sua vez, vale R$ 4,80 o litro (ou R$ 0,95 por xícara)

Fiz e refiz os cálculos porque, assim como você, fiquei realmente impressionado com o resultado. Todos nós pensávamos o oposto dessa realidade, não é mesmo?

Então que tal, como resolução de ano novo, passarmos a consumir cafés de qualidade e com procedência? Além de ser infinitamente melhor para a saúde, ainda estaremos auxiliando no desenvolvimento de regiões produtoras e enaltecendo o trabalho de quem cultiva.

*Caio Tucunduva é Coffee Hunter da No More Bad Coffee e mestre em sustentabilidade.

