Café e Carnaval: entenda como a bebida combina com a folia

Em um primeiro momento, talvez você não associe o café, a bebida mais amada do país, ao Carnaval, a maior festa popular do mundo. Porém, a versatilidade do grão é tamanha, que ele combina com qualquer situação. Descubra como incluir o café na sua programação e utilizá-lo para aumentar a energia durante a folia.

Café aumenta a disposição e dá energia

Para aguentar uma agenda cheia de blocos e festas, nada como uma boa dose de café para dar aquela energia. A bebida é fonte de zinco, vitaminas do complexo B e sais minerais, fundamentais para o bom funcionamento do organismo.

Além de tirar a sensação de cansaço, dá mais disposição para a folia, pois aumenta a capacidade cardiovascular. Após consumi-la, o folião passa a ter mais resistência e consegue praticar atividades físicas, tais como dançar e pular, de forma mais intensa e por um período mais longo.

Consumo de cafés gelados auxilia diante das altas temperaturas

Este ano, o Carnaval acontece em fevereiro, um dos meses mais quentes do ano. Afinal, é verão. Para diminuir a sensação de calor e combater as altas temperaturas, que tal investir no café gelado? Além de oferecer alívio, ele é uma opção deliciosa e estimulante, dado que oferece uma experiência sensorial única, com o sabor do grão aliado à refrescância.

Dicas de cafés gelados para curtir o Carnaval

• Cold Brew: uma técnica de infusão a frio, sem a necessidade de aquecimento. O processo envolve a imersão lenta e prolongada de grãos de café moídos em água fria, geralmente de 12 a 24 horas. O resultado é uma bebida suave, menos ácida e repleta de nuances de sabor, que pode ser apreciada pura ou combinada com leite ou xaropes aromatizados, gelo e fatias de frutas;

• Cappuccino gelado: uma opção prática e deliciosa, perfeita para os dias quentes. A receita leva leite em pó e líquido, café solúvel, chocolate em pó, essência de baunilha e leite condensado;

• Frapuccino: o famoso Capuccino. Porém, batido com sorvete;

• Frappé: um café solúvel gelado com cubos de gelo e batido no liquidificador;

• Frozen: é preparado à base de café, açúcar e gelo, tudo batido.

Se pular Carnaval já é uma experiência inesquecível, imagina com café ao lado. Só melhora! Não deixe de apreciar as vantagens da bebida, principalmente, diante das altas temperaturas. Escolha a sua forma favorita de tomar café e caia na folia.