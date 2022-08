Caetano Veloso: saiba quais são as músicas mais tocadas do artista

Com 80 anos comemorados ontem (7), Caetano Veloso continua trabalhando ativamente, colecionando um sem-número de clássicos da música popular e trabalhos premiados, com um passado e um presente que lhe garantem admiração no Brasil e internacionalmente como uma das principais referências artísticas do País.

Para relembrar os trabalhos do cantor, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um estudo sobre o artista a partir das suas 631 músicas e 1.953 gravações cadastradas em seu banco de dados, um dos maiores da América Latina.

Foram identificadas as canções de Caetano mais tocadas no Brasil, as mais gravadas e os intérpretes que mais gravaram as músicas de sua autoria, além das palavras que mais aparecem nos títulos de suas músicas.

Gal Costa foi a intérprete que mais gravou as obras musicais de Caetano Veloso até o momento. Foram 223 gravações, com destaque para as músicas “Baby”, “Como 2 e 2”,” Divino maravilhoso”. A sua irmã, Maria Bethânia, aparece na segunda posição, com 197 gravações, e o amigo e parceiro musical Gilberto Gil em terceiro, com 117 gravações.

No ranking das músicas mais gravadas, o primeiro lugar ficou com “Baby”. Já entre as mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos, “Sampa” ficou na liderança. Neste período, quase 80% de seus rendimentos em direitos autorais foram provenientes dos segmentos de TVs, Rádio e Shows.

Outro estudo em relação às obras musicais de Caetano Veloso revelou as palavras que mais se repetiram em títulos musicais utilizados por ele. A palavra “samba” foi a que mais apareceu, com um total de nove repetições entre todas as suas 631 canções. Logo em seguida, ficaram as palavras “amor”, com oito, e “voz” e “luz/luzes”, empatadas com sete repetições cada.

Ranking das músicas de autoria de Caetano Veloso mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Música ao vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval, Festa Junina e Shows):

Sampa - Caetano Veloso Você é linda - Caetano Veloso Você não entende nada - Caetano Veloso Marinheiro só - Caetano Veloso / Domínio Publico Linha do equador - Caetano Veloso / Djavan O leãozinho - Caetano Veloso Reconvexo - Caetano Veloso Força estranha - Caetano Veloso Desde que o samba é samba - Caetano Veloso Odara - Caetano Veloso Menino do rio - Caetano Veloso Oração ao tempo - Caetano Veloso Alegria alegria - Caetano Veloso Baby - Caetano Veloso London London - Caetano Veloso A luz de Tieta - Caetano Veloso Beleza pura - Caetano Veloso Gatas extraordinárias - Caetano Veloso Chuva suor e cerveja - Caetano Veloso A rã - João Donato / Caetano Veloso

Músicas de autoria de Caetano Veloso mais gravadas

Baby - Caetano Veloso Sampa - Caetano Veloso A rã - João Donato / Caetano Veloso Força estranha - Caetano Veloso Você é linda - Caetano Veloso Desde que o samba é samba - Caetano Veloso Alegria alegria - Caetano Veloso Coração vagabundo - Caetano Veloso Luz do sol - Caetano Veloso Paula e Bebeto - Caetano Veloso / Milton Nascimento O leãozinho - Caetano Veloso Como 2 e 2 - Caetano Veloso

