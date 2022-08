Caetano Veloso faz 80 anos e anuncia show virtual gratuito com a família

O multiartista Caetano Veloso chega aos 80 anos de idade neste domingo, 7, e fará um show gratuito em plataformas de internet, conforme anunciou em sua página no Instagram.

O cantor continua trabalhando ativamente, colecionando um sem-número de clássicos da música popular e trabalhos premiados, com um passado e um presente que lhe garantem admiração no Brasil e internacionalmente como uma das principais referências artísticas do País.

O Twitter prestou uma homenagem a Caetano ao contabilizar o número de tuítes de seus fãs nos últimos anos. Também criou um emoji especial do cantor na rede social.

É hora de Caetanear! O mestre @caetanoveloso completa 80 anos neste domingo, 7, e tá rolando uma mega festa! Aqui no Twitter os fãs estão sempre falando do ídolo: só nos últimos três anos, foram mais de 2,3 milhões de Tweets sobre o artista. pic.twitter.com/tboZz8ovux — Twitter Brasil (@TwitterBrasil) August 7, 2022

Baiano de Santo Amaro da Purificação, Caetano é o quinto filho de seu Zezinho e dona Canô (apelidos dos pais do artista). Entre os irmãos, está a cantora Maria Betânia, quatro anos mais jovem do que ele.

O multiartista tem uma discografia de 48 álbuns, além de escrever livros e produzir cinema. Tem também uma intensa agenda de shows.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos pra você aproveitar seu tempo livre com qualidade

Já faz quase 55 anos que Caetano entrou no palco do Festival da TV Record para cantar Alegria, Alegria. A música ficou em quarto lugar no concurso, mas se tornou marco da Tropicália, que marca a história da MPB.