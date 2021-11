Cachaça com diamante é arrematada por R$ 66 mil

Lançada comercialmente em 1948, a Destilaria H. Weber acaba de lançar o seu produto mais exclusivo, a Weber Haus Diamant 21 years old. Trata-se de uma cachaça que foi deixada por pai e filho em seus melhores tonéis no ano 2000.

Ano a ano, Hugo Weber e seu filho Evandro Weber se debruçavam sobre as barricas para fazer uma criteriosa degustação individual e sempre se surpreendiam com o sabor e a evolução da bebida, resultado das características únicas dos barris de carvalho.

Para celebrar os 21 anos da destilaria Weber Haus, a marca acaba de lançar a cachaça Weber Haus Diamant 21 years old.

A ideia do nome é uma alusão à pedra preciosa, que para conquistar o status de joia, precisa da intervenção do homem para ser lapidada, esculpida e trabalhada, além de conhecimento e paciência para conseguir um resultado impecável e surpreendente.

“Até então não tínhamos ideia de qual seria o nome, destino ou característica do produto, apenas sabíamos que essa seria a grande joia da destilaria”, explica Evandro Weber, diretor da destilaria. “Queremos proporcionar uma experiência única que vai muito além de degustar uma cachaça, é uma imersão em um universo de sabores, cores, aromas e conhecimento”.

A Weber Haus Diamant 21 years old será vendida em uma edição limitada de 1.000 garrafas. A garrafa no formato de um diamante vem em um estojo de madeira espelhado. A Weber Haus Diamant 21 years old com a embalagem tradicional será vendida por 5.948 reais. Já a versão com um diamante de 3,65mm incrustado na garrafa custa 9.948 reais.

“Por ser algo totalmente diferente do que nós já fizemos na história, além de ser uma forma de comemorar os 21 anos da Weber Haus e celebrar a amizade entre pai e filho, nós queríamos que tudo nela fosse diferente e especial, por isso fizemos essa embalagem à altura da bebida”, ressalta o diretor.

A garrafa número 1 foi leiloada na semana passada e arrematada por 66.948 reais.

Envelhecida por seis anos em Carvalho Francês e 15 anos em Bálsamo e com graduação alcoólica de 40%, a bebida possui características sensoriais de nozes, chocolate, tabaco, baunilha, canela, amêndoa e erva doce.

A bebida pode ser adquirida através da loja oficial da marca: loja.weberhaus.com.br.