BYD planeja lançar picape elétrica neste ano

A BYD planeja lançar sua primeira picape elétrica este ano. O modelo de médio a grande porte foi desenvolvida para o mercado global, disse a montadora em comunicado à imprensa.

A BYD mostrou fotos da caminhonete coberta por uma camuflagem laranja e azul, com pouquíssimos detalhes visíveis no interior ou exterior do veículo. O preço de venda do veículo não foi divulgado.

A picape deve competir com modelos como o Ford Ranger e o F-150 Lightning, o Toyota Hilux e o Tesla Cybertruck.

A BYD não está presente nos EUA, o maior mercado para picapes do mundo, mas está em outros países estratégicos, como a Tailândia.

A companhia chinesa tornou-se no ano passado a maior fabricante de carros elétricos do mundo, graças à uma política de redução de custos e expansão de mercados. A liderança durou até o primeiro trimestre deste ano, quando a Tesla recuperou o topo do ranking.

O mercado de veículos elétricos, contudo, não está tão aquecido quando as empresas gostariam. A própria BYD sentiu essa desaceleração. No primeiro trimestre deste ano, a companhia vendeu 300 mil veículos, uma queda de 43% em relação ao último trimestre de 2023.

Já a grande rival da BYD, a Tesla, vendeu quase 387 mil veículos nos três primeiros meses de 20204, uma queda anualizada de 8,5%.