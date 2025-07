BYD lança Yangwang na Europa: novo rival de Bentley e Ferrari no mercado de luxo

A BYD confirmou o lançamento da marca de luxo Yangwang na Europa, com o objetivo de competir com Bentley, Porsche e Ferrari. A Yangwang está posicionada acima das linhas principais da BYD e da marca premium Denza.

A empresa oferece veículos com tecnologia avançada e desempenho elevado. A marca foi apresentada em 2023, com o modelo inaugural Yangwang U8, um SUV híbrido de autonomia estendida com mais de 1000 cavalos de potência.

O veículo supera o BMW M3 em desempenho, pode girar 360° no próprio eixo e flutuar em situações de emergência.

Supercarros elétricos e inovação tecnológica

Em seguida, a Yangwang lançou o U9, um supercarro elétrico com velocidade máxima de 375,12 km/h e suspensão hidráulica completa. O modelo realiza saltos no local e pode trafegar com apenas três rodas. Ambos os modelos estão disponíveis no mercado chinês há cerca de dois anos.

Apesar de terem sido exibidos no Festival de Velocidade de Goodwood no ano passado, a entrada oficial na Europa ainda não estava confirmada.

Expansão para o mercado europeu

Stella Li, vice-presidente da BYD, disse à revista Autocar que a marca Yangwang chegará à Europa após a estreia da Denza, prevista para o início do próximo ano.

Ela confirmou que os modelos U8 e U9 estarão à venda no continente e que a linha será ampliada com novos veículos, como o sedã Yangwang U7.

O U7 terá tração nas quatro rodas independentes, 1300 cavalos de potência e aceleração de 0 a 100 km/h em 2,9 segundos, competindo diretamente com o Lotus Emeya.

A entrada da BYD no segmento de luxo extremo

Com essa expansão, a BYD se tornará a primeira fabricante chinesa a entrar no segmento de luxo extremo na Europa. Ainda não há informações sobre os preços, mas a adaptação para volante à direita e a tarifa de importação de 17% para veículos elétricos chineses podem aumentar os valores em relação ao mercado local.