BYD Dolphin: Como é dirigir o carro elétrico mais vendido do Brasil

No ano de 2023 foram emplacados no Brasil 93.927 carros elétricos, um aumento de 91% em relação ao ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Nesta conta entram os modelos híbridos plug-in, os elétricos 100% a bateria e os elétricos híbridos convencionais sem recarga externa. Deste total, há um queridinho entre os brasileiros: o BYD Dolphin. O modelo foi o mais vendido do país, com 5.971 unidades comercializadas, isso levando em conta apenas os 100% elétricos.

Com preço a partir de R$ 149.800, o carro se tornou competitivo para aquele consumidor que está pronto para entrar no universo dos eletrificados. O BYD Dolphin utiliza o que a montadora chama de e-Platform 3.0, desenvolvida pela marca para veículos puramente elétricos. A plataforma é responsável por integrar o sistema de alta tensão e as baterias com o chassi do carro, melhorando a segurança e a autonomia, e promete uma experiência de condução inteligente.

Como é dirigir o BYD Dolphin

A experiência de dirigir um carro elétrico é bastante curiosa no começo, principalmente pela ausência de marchas. É basicamente só acelerar e frear. São necessários poucos minutos para se acostumar a não ter aquele barulho do motor fazendo as passagens. O BYD Dolphin pode acelerar de 0 a 100 quilômetros por hora em 10,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 150 km/h. Há três modos de condução que podem ser selecionados: Sport, ECO e Snowfield.

Interior do BYD Dolphin. (Divulgação/Divulgação)

Com a carga de 100%, o BYD Dolphin EV roda 291 quilômetros, segundo dados do Inmetro, que costuma ser mais rígido que outras medições internacionais. No teste feito por EXAME Casual, andamos cerca de 100 quilômetros na cidade e 40% da bateria foi consumida nessa distância percorrida.

Por ser um carro mais compacto - tem 4,1 metros de comprimento - há uma facilidade de conduzir especialmente na cidade, estacionar em vagas de garagem mais apertadas. Para auxiliar na tarefa, há uma imagem panorâmica na central de controle que oferece ao motorista uma visibilidade de 360 graus para manobras seguras do veículo.

Fábrica da BYD no Brasil

A BYD e o governo do estado da Bahia assinaram, na semana passada, o documento de compra e venda do terreno onde funcionará a fábrica da montadora chinesa em Camaçari, próximo a Salvador. A assinatura marcou o início das obras de readequação do espaço. O complexo de 4,6 milhões de metros quadrados era utilizado pela Ford, que concluiu a entrega do terreno ao governo estadual no fim do ano passado.

De acordo com os executivos da BYD, serão montados em solo brasileiro o Dolphin Mini – recém-lançado no Brasil –, o Dolphin, e o Yuan Plus, além do SUV híbrido Song Plus. No começo, a produção de peças para a montagem dos carros nacionalmente será em torno de 25%, e subirá gradualmente conforme a cadeia de suprimentos seja estabelecida. A estimativa é de cinco anos para chegar a cerca de 60% de produção nacional, incluindo as baterias.

Na primeira fase de obras, serão 26 novas instalações entre galpões de produção, pista de testes e outras estruturas que vão ocupar uma área de cerca de 1 milhão de metros quadrados. As antigas instalações do complexo serão destinadas a fornecedores que vão ajudar na produção de partes e peças dos novos veículos.