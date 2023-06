Bvlgari recebe convidados da EXAME na butique do shopping JK Iguatemi

Durante o dia, aprendizado. À noite, diversão. Nesta terça-feira 30 aconteceu a 3ª edição do EXAME SuperAgro, evento que reuniu as principais autoridades e lideranças do agronegócio brasileiro em São Paulo. Os debates aconteceram na Casa Traffô, em São Paulo.

Ente os participantes estavam Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, George Santoro, secretário executivo do Ministério dos Transportes, e Raul Protázio Romão, secretário adjunto de gestão de recursos hídricos e clima do governo estadual do Pará, entre outras autoridades, além de pesquisadores e acadêmicos.

No fim do dia, os convidados puderam participar de um happy hour oferecido pela Bvlgari, uma das patrocinadoras. O evento aconteceu na butique do shopping JK Iguatemi, no bairro paulistano do Itaim.

Relógios Octo Finissimo e Serpenti

O relojoeiro da marca Charles Benedict veio de Miami para dar uma aula de como funciona um movimento mecânico feito na manufatura da Bvlgari, em Nêuchatel, na Suíça. O especialista foi separando e explicando como operam e se encaixam os minúsculos componentes do calibre.

Fabiane Rouille, diretora sênior de marca, marketing e comunicação para a América Latina da Bvlgari, recebeu os participantes do EXAME SuperAgro, além de outros convidados da EXAME e amigos da marca.

Em uma das vitrines laterais da loja estavam modelos da família Octo Finissimo. Lançada em 2014, a linha apresenta modelos recordistas em pequena espessura e ao mesmo tempo com as complicações mais sofisticadas dos instrumentos de tempo. No ano passado chegaram ao mercado as versões Minute Repeater, Chronograph GMT e Tourbillon Chronograph Skeleton.

No centro da butique ficam as cobiçadas peças da linha Serpenti, braceletes com forma de serpente, com um relógio no lugar da cabeça. A coleção ficou célebre no pulso de celebridades como Elizabeth Taylor e neste ano completa 75 anos.

Confira quem passou por lá.