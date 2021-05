Bvlgari inaugura loja temporária em São Paulo com itens exclusivos

Com a abertura de uma segunda pop-up store em menos de um ano, seria um sinal de que a Bvlgari pretende abrir mais uma loja no Brasil? “Um sinal, eu não sei, mas um plano nosso, sim”, comenta Christian Konrad, Presidente da Bvlgari para América Latina e Caribe em conversa exclusiva à Casual sobre a loja temporária que abre hoje (5), no Piso Térreo do Shopping Cidade Jardim.

Parte do plano de expansão no Brasil, a abertura da nova pop-up é resultado do sucesso da Bvlgari no país. Com brasileiros impedidos de viajar em 2020, o ano passado foi positivo para a grife italiana, com a venda de produtos no país. “2020 foi um ano muito bom para nós, principalmente no Brasil, claro. Embora tenhamos fechado as lojas por alguns meses, superamos as vendas do ano anterior, algo que não aconteceu em outros países, comenta o executivo.

Para Konrad, o crescimento de vendas no mercado de luxo no último ano se deu pela mudança de consciência do consumidor. “As marcas e produtos que criam valor real, são as que prosperaram. Se você compra um produto que se relaciona com seu estilo de vida, seja de uma marca de joias ou de relógios, mais do que a moda importa, são peças para a vida toda e que não saem de moda. É quase como um investimento também”, comenta.

Para a loja que funcionará até dezembro, foram selecionados produtos exclusivos, como dois modelos de bolsas em ráfia com detalhes na cor carmim da coleção FW2021, assim como peças da recente coleção-cápsula Serpenti Through the Eyes Of assinada por Mary Katrantzou, além de acessórios e peças icônicas da casa.

Desde a abertura da primeira loja em terras brasileiras em 2012, a marca italiana segue investindo na operação local e apresenta crescimento consistente nos últimos dois anos. “Com as lojas temporárias, a longo prazo, nos ajudarão a ter clientes fiéis à equipe local no Brasil. Em vez de viajar para Nova York, Portugal ou Espanha, os consumidores experimentaram a experiência da Bvlgari no Brasil, e percebem que esta é uma experiência verdadeira. Não é preciso viajar para o exterior para obtê-la.”

Além disso, a loja no Shopping Cidade Jardim pretende atingir um perfil diferente de clientes, que talvez não tenham tido a experiência de entrar em contato com a marca na loja atual, no Shopping Iguatemi JK. “Para este ano, estou muito otimista porque vimos uma taxa de crescimento muito boa já nos primeiros meses”, comemora Konrad.

