Business Black: Uber lança categoria de alto padrão para viagens corporativas

A Uber está lançando uma nova categoria para viagens corporativas. A Uber Business Black será destinado para atender uma demanda crescente por mais conforto, espaço e flexibilidade nas viagens de trabalho. A novidade já está disponível em todas as empresas clientes do Brasil.

Essa nova categoria busca oferecer uma experiência elevada para os funcionários das empresas que utilizam a Uber para viagens de negócios.

Agora, usuários corporativos podem usar o Uber Reserve para agendar viagens de Uber Business Black com antecedência, organizando todo o itinerário de viagem de uma vez. Ou, se o cronograma for incerto ou houver uma mudança de última hora, eles podem usar o aplicativo para solicitar um carro da categoria premium sob demanda.

Mercado crescendo

Em 2023, a empresa lançou o Uber Business Comfort e no último ano viu um aumento de 90% nas viagens desta categoria globalmente, sendo utilizada por mais da metade dos usuários de Uber para empresas

"A rotina atribulada de muitas pessoas fazem quem elas muitas vezes acabem tendo que trabalhar ou até mesmo fazer uma reunião durante um trajeto para o escritório ou aeroporto, por exemplo. Conseguir adequar os traslados às suas agendas também é sempre um desafio. O Uber Business Black foi pensado para tornar qualquer viagem a negócio uma experiência premium, que oferece o conforto e a conveniência necessários para que o usuário tenha tranquilidade e previsibilidade, seja trabalhando ou relaxando durante uma viagem a trabalho. Tudo isso com a tecnologia da Uber e um custo muito mais interessante do que outras soluções similares", comenta Renan Alves, Gerente Geral da Uber Para Empresas no Brasil.

Um dos recursos do Uber Business Black é a proteção contra atrasos no embarque. Caso um motorista se atrase ou não seja encontrado a tempo para o seu embarque, o usuário receberá crédito Uber a partir de algumas condições dadas nos termos da nova categoria.

Outra novidade é o atendimento ao cliente de primeira classe. O serviço terá um suporte telefônico exclusivo ao cliente Uber Business Black disponível 24 horas por dia, por até 72 horas após a viagem, para localizar itens esquecidos no carro durante a viagem, por exemplo. localize itens esquecidos usando nosso.