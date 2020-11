Burger Fest: 1,5 milhão de hambúrgueres devorados em 9 anos de festival

Criado em 2012, o Burger Fest se consolidou como o maior festival do mundo dedicado ao hambúrguer. Passados nove anos, ele ostenta números robustos: tudo somado, por meio dele foram devorados 1,5 milhão de hambúrgueres preparados por cerca de mil estabelecimentos. Quanto gerou em vendas? Mais de 150 milhões de reais.

A 15ª do evento começou no dia 15 deste mês e termina no dia 15 de dezembro. Envolve restaurantes, bares e hamburguerias de seis capitais – São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e Belo Horizonte. Cada estabelecimento participante criou uma receita exclusiva (todos têm liberdade para bater o martelo no preço), que pode ser saboreada in loco e também está disponível no delivery e para takeout. A seleção completa está listada no site burgerfest.com.br.

Confira seis destaques do festival na capital paulista:

Matilda Lanches

Rua Bela Cintra, 1541, Jardins, São Paulo (mais 1 unidade)

A descolada lanchonete da chef Renata Vanzetto criou um hambúrguer, o mexicano, incrementado com queijo cheddar, sour cream, picles de jalapeño, tomate e coentro. Custa 29 reais.

Fat Cow

Rua Iaiá, 173, Itaim Bibi, São Paulo

Pertence ao influenciador Fábio Moon e ao chef Luiz Filipe Souza, do sofisticado Evvai, e deve sua fama a criações fora de série. O hambúrguer criado para o Burger Fest, veja só, ganha a companhia de foie gras, rúcula e molho demi-glace. Não sai de graça: custa 99 reais.

Vinil Burger

Rua Dr. Melo Alves, 445, Jardins, São Paulo (mais 2 unidades)

É conhecida por sua grelha giratória, que confere às carnes um gostinho levemente defumado. A criação para o Burger Fest, o mr. pena, leva queijo prato, sour cream, jalapeño e farofa de bacon. Preço: 26 reais.

Goose Island Brewhouse

Rua Baltazar Carrasco, 187, Pinheiros, São Paulo.

Volcano é o nome do hambúrguer criado pela unidade paulistana da cervejaria de Chicago. Leva bacon crocante, picles de jalapeño e uma onion ring recheada com creme de queijo. Acompanha batata frita. Preço: 34 reais.

Holy Burger

Rua Dr. Césario Mota Jr., 527, Vila Buarque, São Paulo.

A disputadíssima hamburgueria marca presença no festival com o smoky, hambúrguer defumado que carrega american cheese e uma onion ring gigantesca. Acompanha fritas. Preço: 46 reais.

Lanchonete da Cidade

Rua Coropés, 51, Pinheiros, São Paulo (mais quatro unidades)

Dos mesmos donos do Astor e do Pirajá, entre outras marcas conhecidas, a rede participa do Burger Fest com o tropicálaia. Trata-se de um hambúrguer marcado pelo queijo estepe, a cebola apimentada, o tomate, a maionese e a calabresa cinque chapeada. Preço: 29 reais.