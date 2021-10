Buenos Aires é o destino com melhor custo-benefício do mundo para turistas

Com o peso argentino enfrentando a maior desvalorização da sua história, o nosso vizinho mais ao sul se tornou o país com o melhor custo-benefício do mundo para o turista. Pelo menos é o que diz uma pesquisa feita pelo Bounce, um aplicativo de armazenamento de bagagens norte-americano, que analisou os preços de cinco indicadores nas 75 cidades mais famosas de todos os continentes – incluindo hospedagens, refeições e transportes.

Segundo o levantamento, uma garrafa de vinho em Buenos Aires custa 58% menos do que em São Paulo, e o preço da diária de hotel é 28,5% menor. Já um jantar em Buenos Aires custa 43,5% menos que em Santiago do Chile, e 16% menos que na Cidade do México, por exemplo. Apesar do real estar desvalorizado frente ao dólar e ao euro, o que prejudica as viagens de brasileiros para os EUA e a Europa, em relação à moeda argentina a conversão se torna mais favorável.

Logo após Buenos Aires, que lidera o ranking dos destinos mais econômicos, vêm Istambul, na Turquia, e o próprio Rio de Janeiro, que tem sido a opção para muitos turistas brasileiros que ainda não se sentem seguros ou preparados para se aventurar mundo afora.

A Argentina reabriu suas fronteiras com o Brasil no início de outubro, para viajantes com todas as doses da vacina aplicadas a pelo menos 14 dias antes do embarque. Como o país já atingiu mais da metade da população imunizada, passou a exigir dos visitantes apenas um exame de PCR feito até 72 horas antes da viagem.