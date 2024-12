Brooks Running, uma das marcas de tênis mais amadas por corredores, chega ao Brasil

Fundada em 1914, nos Estados Unidos, a Brooks Running ficou conhecida pela especialização em tênis e roupas de corrida a partir de 2001. A marca se tornou uma das mais amadas e preferidas pelos corredores de alta performance. Agora, ela já tem data para desembarcar no Brasil: março de 2025.

Por aqui, será representada pela MacroSports, distribuidora de grandes marcas esportivas de alta performance, como Pinarello, KASK e KOO. A empresa aposta na reputação da Brooks nos mercados dos Estados Unidos, Europa e Ásia para conquistar os corredores brasileiros.

O e-commerce brooksrunning.com.br estará disponível a partir da segunda quinzena de março de 2025 e contará com grandes lançamentos e modelos populares da marca, como Ghost, Glycerin e Adrenaline.

Segundo Caio José Rodrigues, líder da MacroSports, a chegada da Brooks Running ao Brasil tem como objetivo fortalecer o pilar esportivo da empresa e trazer uma das marcas mais relevantes no segmento de running para o país.

"Acreditamos que o mercado brasileiro tem um grande potencial, dado o grande crescimento das corridas de rua, o boom dos clubes de corrida, assessorias esportivas e a busca por modalidades como as corridas em trilhas", afirmou Rodrigues.

Tecnologia e inovação

Um grande diferencial da Brooks Running é a infusão de nitrogênio na entressola de grande parte de seus tênis de corrida, oferecendo maior desempenho e conforto. O nitrogênio permite que a entressola seja mais leve, ao mesmo tempo em que proporciona maior amortecimento e responsividade.

Exemplo dessa tecnologia é a nova linha DNA Tuned, que inclui o modelo Glycerin Max. Todos os estudos e testes são realizados no Run Search Lab, laboratório da Brooks, em Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Este laboratório tem como missão aprimorar materiais e tecnologias, sempre colocando o corredor, independentemente de seu nível, em primeiro lugar.

Recorde de receita

O principal lema da Brooks Running é mudar o mundo da corrida e atingir os diversos tipos de corredores. Recentemente, a marca anunciou que superou a marca de US$ 1 bilhão de receita global acumulada até setembro, sendo a primeira vez que alcançou esse marco antes do início do quarto trimestre. Esse recorde foi impulsionado pelo crescimento em todas as regiões e canais de venda, incluindo um aumento de 10% ano a ano na América do Norte, onde o canal de e-commerce cresceu 16%.

A Brooks Running manteve a liderança de participação de mercado no segmento de tênis de corrida para adultos no varejo norte-americano pelo 11º trimestre consecutivo, e também se manteve no topo até o último relatório divulgado.

Além disso, a marca obteve resultados sólidos no terceiro trimestre em outras regiões. A receita cresceu mais de 30% na região Ásia-Pacífico e América Latina (APLA), enquanto na Europa, Oriente Médio e África (EMEA), o bom momento da marca resultou em um aumento de 10% na receita, impulsionado pelo crescimento de 24% nas vendas diretas do e-commerce.