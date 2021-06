Por que britânicos estão obcecados em viajar para Portugal

Daniel Victor c. 2021 The New York Times Company

Por Daniel Victor c. 2021 The New York Times Company

Depois de suportar um inverno de confinamento rigoroso e uma primavera com reabertura gradual, mas com mau tempo, os primeiros turistas britânicos a chegar a Portugal desde que o país entrou na lista verde de viagens sem quarentena estavam exultantes, mas ainda sem a leveza de verões passados.

"Só queríamos ir a qualquer lugar que não fosse Londres, basicamente", disse a cantora e compositora Celeste Waite, de 27 anos, enquanto subia uma rua montanhosa no bairro da Alfama, em Lisboa, em um sábado recente com Sonny Hall, de 22, modelo e poeta.

"Foi bom finalmente voltar ao normal", comentou Karen Kaur, de 35 anos, de Kent, na Inglaterra, depois que ela e Jay Singh, de 38, tomaram doses de ginjinha, um licor de cereja, de um vendedor ambulante na Praça da Figueira, no centro da cidade.

Mas os viajantes britânicos que esperavam uma espécie de experiência de viagem pré-pandemia encontraram algo diferente em Lisboa no primeiro fim de semana de reabertura para eles. Embora a capital portuguesa ainda oferecesse sua comida, seus museus, suas vistas pitorescas e atrações, regras rigorosas de uso de máscara e toques de recolher lembravam aos visitantes que essa não seria uma viagem sem restrições.

O fim de semana de abertura para os britânicos foi uma prévia de como poderá ser o retorno mais amplo às viagens internacionais para outras nacionalidades, incluindo americanos vacinados, quando forem recebidas na Europa em meados deste ano: uma mistura de alegria, alívio e, às vezes, interações estranhas à medida que as culturas convergem depois de um ano de diferentes experiências na pandemia.

Portugal está há muito tempo entre os destinos turísticos favoritos dos britânicos, com as belas vistas de Lisboa e do Porto, restaurantes à beira-mar e hotéis que atendem turistas na cidade costeira de Cascais e no Algarve, conhecidos por suas praias sedutoras – tudo a uma distância de três horas de voo. Mais de 2,1 milhões de britânicos vieram em 2019, mais que qualquer outra população, com exceção dos espanhóis, de acordo com o Turismo de Portugal, o conselho nacional de turismo.

Agora, Portugal é um dos únicos destinos turísticos do Reino Unido. No início de maio, o reino incluiu Portugal em sua "lista verde" de 12 países e territórios para os quais seus residentes poderiam viajar a partir de 17 de maio sem a necessidade da quarentena de dez dias depois do retorno. A maioria dos outros lugares liberados não aceitam turistas ou não são destinos muito procurados.

Os preços dos voos para Portugal subiram depois do anúncio. Além disso, voar agora significa aceitar passos extras e caros e, às vezes, confusos, destacando a natureza provisória da reabertura das viagens internacionais.

Os turistas precisam preencher vários formulários e enviar um teste PCR negativo feito menos de 72 horas antes do voo. Para o retorno, devem fazer outro teste dentro de 72 horas depois do voo e provar que já marcaram um terceiro, que será feito em seu segundo dia de volta à Grã-Bretanha. Os testes custam centenas de dólares por pessoa, o que, para muitos, excede o custo do voo.

Alguns turistas em um voo da British Airways partindo de Londres disseram que os passos extras eram complicados, mas precisavam sair do país depois de um inverno difícil. De dezembro até o fim de março, a população viveu um dos mais rigorosos e longos bloqueios nacionais do mundo, com a socialização permitida apenas em caminhadas com outra pessoa no frio. Bares e restaurantes não abriram nem para jantares ao ar livre até meados de abril, e viagens noturnas internas não eram permitidas até recentemente.

"Ninguém mais vai viajar, por isso deixei meus amigos com inveja", contou Anna De Pascalis, de 23 anos, antes de embarcar em um voo para Lisboa com sua mãe, Julie De Pascalis.

Depois de um inverno de muitos casos de Covid-19, Portugal tem agora apenas algumas centenas deles, e mortes na casa de um dígito por dia desde o fim de março. Mas há uma disparidade nas vacinas: cerca de 36 por cento dos portugueses receberam pelo menos uma dose, em comparação com os mais de 57 por cento da população do Reino Unido.

Silvia Olivença, dona da empresa de turismo gastronômico Oh! Meu Bacalhau, em Lisboa, afirmou que estar em um lugar fechado com turistas sem máscara durante uma refeição não a incomoda, embora tenha ouvido preocupações de outros portugueses de que o retorno de estrangeiros poderia ameaçar os baixos números de casos de Portugal, mesmo com os turistas apresentando um teste negativo antes do voo. "Tem gente pensando nisso, é claro, mas acho que as pessoas em geral estão muito felizes em ver o turismo voltar."

Há um mês, Olivença fazia talvez um tour semanal. Ela informou que, agora, chegam até a dez por semana, com cerca de 70 por cento de turistas do Reino Unido. Além dos britânicos, Portugal também voltou a receber visitantes da União Europeia.

Para Sara Guerreiro, dona de uma loja de cerâmica na Feira da Ladra, no sinuoso bairro da Alfama, um sábado recente foi mais uma provocação de normalidade. Do lado de fora de sua loja, ela viu talvez dez por cento da frequência de antes da pandemia no mercado, que funciona duas vezes por semana e vende itens diversos para os moradores locais, além de artesanato e bugigangas para turistas. Mas ela disse que Lisboa poderia chegar a um equilíbrio melhor no número de turistas que recebe, porque "antes também era demais".

No geral, poucos turistas retornaram a Portugal até agora em comparação com as hordas pré-vírus. Quem veio pôde curtir a cidade como poucos: sem multidões.

Na histórica Praça do Comércio, tipicamente repleta de visitantes, havia apenas algumas dezenas deles. Dava facilmente para tirar uma foto da Torre de Belém, marco popular, ao meio-dia de domingo sem outras pessoas em volta. A fila para as tortinhas de nata na Pastéis de Belém, que tipicamente se estendia pela rua, foi percorrida em poucos minutos na manhã de domingo. No Tasco do Chico, famoso por seu fado ao vivo, um lugar no bar estava disponível um minuto antes do início da primeira apresentação no sábado à noite.

Em uma cena animada que lembrava a liberdade anterior à pandemia, turistas e locais seguiam no sábado à noite para o Bairro Alto, com seus bares e restaurantes repletos de gente até o toque de recolher obrigatório, às 22h30. Nicci Howson, de 65 anos, contou que estava cercada de portugueses dançando na Cervejaria do Bairro, um restaurante local – a primeira vez que dançou fora de casa em um ano: "Você podia ver a euforia no rosto das pessoas pelo simples fato de estarem se soltando."

Às 22h30, quando alguns portugueses estariam começando a jantar em épocas normais, os bares fecharam e bandos de pessoas saíram dançando e cantando pelas ruas estreitas, até que foram dispersados por policiais em motos cerca de cinco minutos depois. Os grupos permaneceram nas proximidades da Praça Luís de Camões até as 23h30, quando a polícia voltou e acabou com a festa.

Contudo, durante o dia, não era preciso enfrentar aglomerações. Mark Boulle, de 38 anos, de Oxford, na Inglaterra, disse que normalmente tenta evitar multidões quando viaja, de modo que, nesse aspecto, seu passeio foi um sonho. Quando fez uma viagem de um dia a Sintra, cidade próxima com palácios e castelos de cartão-postal, "durante a primeira metade do dia eu praticamente tinha o lugar todo só para mim".

Mas ficou consternado com o uso generalizado de máscara ao ar livre em Lisboa – muito diferente do comportamento no Reino Unido, onde o governo nunca sugeriu o uso de máscara na rua e a maioria das pessoas não a usa. Essa foi uma fonte de tensão tanto para os visitantes quanto para os portugueses.

O uso de máscara ao ar livre é obrigatório em Portugal, com infratores em alguns locais, incluindo praias, sendo multados. No Castelo de São Jorge, do século XI, com vista para a cidade, um segurança vagava pelo terreno do lado de fora, instruindo os poucos turistas a colocar a máscara mesmo estando longe uns dos outros. Um livreiro de um mercado ao ar livre na Baixa resmungou que os turistas deveriam respeitar as atitudes e os costumes locais em relação ao uso da máscara, em vez de trazer ideias próprias do exterior.

Boulle, porém, comentou que queria tomar sol no rosto. Quando foi comprar uma entrada para o Mosteiro dos Jerónimos, atração turística popular, ele contou que um segurança o parou antes que pudesse comprar seu bilhete, pedindo-lhe que colocasse uma máscara. Boulle respondeu que tem asma, e que não podia usá-la porque tem dificuldade para respirar. "Isso não é verdade, mas eu quis tentar. Na Inglaterra você sempre pode dizer isso." Não teve tanta sorte, pois o segurança insistiu.

Frederico Almeida, gerente geral do Hotel Albatroz na cidade praiana vizinha de Cascais, disse que, com sua equipe, teve de lembrar os britânicos da exigência. Apesar desses problemas, ele está feliz em ver os turistas novamente. Eles movem a principal indústria do local, afirmou, e seu retorno foi repentino. O hotel de 42 quartos estava com uma média de 20 por cento de ocupação há duas semanas; hoje está com cerca de 80 por cento. "De repente, nas últimas duas semanas, é como se tivéssemos voltado à normalidade. É maravilhoso."