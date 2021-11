Brasil vence Colômbia e está classificado para Copa de 2022

O Brasil venceu a Colômbia por 1 x 0 em partida das eliminatórias da Copa do Mundo em São Paulo, na noite de quinta-feira, e se tornou o primeiro time sul-americano a se classificar para a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Lucas Paquetá fez o gol da vitória aos 27 minutos do segundo tempo com um chute de primeira que o goleiro David Ospina chegou a desviar com uma mão, mas não conseguiu impedir de entrar.

O resultado significa que o Brasil lidera a eliminatória sul-americana de 10 times com 34 pontos em 12 jogos, nove a mais do que a Argentina, segunda colocada.

Os quatro primeiros se classificam automaticamente para o Mundial do Catar, e o quinto colocado entra em uma repescagem.

"A Colômbia às vezes joga muito fechada, então precisávamos usar todas as ferramentas que tínhamos à nossa disposição", disse o zagueiro brasileiro Marquinhos, destacando a melhora da equipe no segundo tempo.

"Nossa equipe foi inteligente e conseguimos aproveitar os espaços quando eles se abriram no segundo tempo e criamos mais chances".

A vitória melhorou o retrospecto do Brasil em casa nas eliminatórias para 11 vitórias consecutivas, um recorde na região sul-americana. O jogo também marcou o 10º jogo seguido em casa sem sofrer gols, outro recorde.

A partida em São Paulo foi uma disputa acirrada, sem nenhuma das equipes conseguir um domínio claro, em um jogo muito físico e disputado sobre um gramado molhado que resultou em 44 faltas e sete cartões amarelos.

No primeiro tempo, Wilmar Barrios e Duvan Zapata fizeram dois chutes perigosos para a Colômbia, enquanto na outra ponta Danilo viu um chute perigoso ser desviado e Marquinhos teve uma cabeçada que passou muito perto do gol.

O Brasil fez uma série de mudanças no ataque no segundo tempo, colocando Matheus Cunha, Vinícus Jr. e Anthony, mas foi preciso um momento de magia da Paquetá para decidir o jogo, quando ele recebeu um passe de Neymar e disparou de primeira de dentro da área.

"Estamos prontos", disse Marquinhos. "Só precisamos continuar trabalhando, temos alguns jogos para jogar e vamos dar nosso compromisso de sempre. Sabemos que não há muito tempo para pensar, a Copa do Mundo vem logo e queremos continuar melhorando para estarmos na melhor forma possível quando chegarmos lá", disse.

Os outros times sul-americanos que irão ao Catar ainda estão indefinidos, depois de uma noite de resultados empolgantes que deixou quase todas as outras equipes acreditando que ainda podem garantir um dos lugares.

O Chile venceu o Paraguai e subiu para o quarto lugar com 16 pontos, o mesmo que a Colômbia e o Uruguai, que jogará contra a Argentina nesta sexta-feira. O Equador permanece na terceira colocação do grupo graças a uma vitória de 1 x 0 em casa sobre a Venezuela.

O Peru manteve vivas suas esperanças de classificação com uma vitória de 3 x 0 sobre a Bolívia em Lima.

Apenas dois pontos agora separam o Peru e as três equipes acima: Chile, Colômbia e Equador. Bolívia e Paraguai estão mais dois pontos atrás, com apenas a Venezuela à deriva na parte de baixo da tabela, com sete pontos.