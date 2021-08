Brasil pode bater recorde de medalhas na Olimpíada? Veja projeção

Faltando apenas três dias para o encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Brasil vive a expectativa de alcançar a melhor colocação da história e bater o recorde de medalhas conquistadas.

Com 16 medalhas até agora, 4 de ouro; 4 de prata e 8 de bronze, a delegação brasileira já superou a projeção realizada pelo site de análise FiveThirtyEight. Segundo o site, o Brasil ganharia apenas 12 medalhas em Tóquio.

O país não só superou essa projeção, como já alcançou o recorde atingido no Rio em 2016, de 19 medalhas, com três pódio garantidos - Duas finais no boxe e no futebol masculino. Além disso, pode ganhar mais três medalhas, nas disputas no vôlei feminino e masculino; e na Canoagem.

Para melhorar a colocação no quadro de medalhas que conseguiu no Rio, o Brasil precisa de pelo quatro medalhas de ouro, das cinco possíveis, e torcer para que países como Canadá, Coreia, Cuba, Hungria e Nova Zelândia não conquistarem muitos ouros nos próximos dias.

Mesmo acima da projeção do FiveThirtyEight, alguns atletas brasileiros que eram apontamos como fortes candidatos ao pódio, como Gabriel Medina, Arthur Zanetti e Pamela Rosa, foram embora de Tóquio sem medalha. Entre as surpresas, o bronze no Tênis feminino em dupla e as duas medalhas inéditas na ginástica feminina com Rebeca Andrade.

Estados Unidos abaixo da projeção e ROC acima

Potência nos principais esportes olímpicos, os Estados Unidos ganhou até agora 91 medalhas. Porém, segundo a projeção, está abaixo da expectativa. Em segundo no quadro de medalhas, esperava-se mais 14 medalhas dos norte americanos. Apesar disso, o país ainda pode subir ao pódio em 24 oportunidades até o próximo domingo, 8.

Diferentemente dos EUA, o ROC (Comitê Olímpico Russo) é a delegação que mais superou a projeção. O site aponta que os atletas russos ganharam 18 medalhas além do esperado e ainda podem vencer mais 14.

Já a China, que lidera o quadro de medalhas por ter conquistado mais medalhas de ouro, está muito próximo do projetado no inicio dos jogos. O país asiático conquistou apenas duas medalhas acima do esperado e ainda pode subir ao pódio em 11 oportunidades.