O Brasil é o país que mais faz buscas por tatuagem na internet. Os brasileiros estão em primeiro lugar em todo o mundo desde 2004, quando começou a ser feita a série histórica pela plataforma Google Trends. Na lista, logo depois do Brasil aparecem ainda Argentina, Costa Rica, Porto Rico e Paraguai.

Por região, os estados do Norte, como Amapá, Amazonas, Pará e Acre, são os estados que mais têm interesse no termo. O Distrito Federal e o Rio Grande do Sul aparecem na ponta oposta.

Ainda segundo dados do Google, a palavra "tatuagem" é a segunda mais buscada na categoria condicionamento físico e beleza no Brasil nos últimos 12 meses, atrás apenas de "cabelo". Na combinação de termos, no mesmo período, os mais procurados foram "tatuagem feminina", "tatuagem no braço", "significado de tatuagem", "tatuagem masculina", "tatuagem pescoço", "borboleta tatuagem" e "tatuagem pequena".

Sobre remoção de tatuagem, o Brasil está em 12º lugar, segundo dados compilados desde 2004. Neste recorte, a Austrália lidera o ranking mundial.

Perguntas mais buscadas no Brasil sobre tatuagem