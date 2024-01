Brancos frescos e tintos leves: os vinhos para tomar no verão

Se existe uma estação do ano que inspira alegria e descontração, é, sem dúvidas, o verão. O clima tropical, com dias mais longos e noites quentes, pede celebração. E não há melhor momento para explorar e aproveitar o universo dos vinhos.

Nesta coluna, mergulharemos nas delícias que os vinhos brancos frescos e os tintos leves podem oferecer para tornar seus dias ensolarados ainda mais especiais.

Brancos Frescos: explosão de aromas e refrescância

Bons vinhos brancos são verdadeiros coringas quando se trata de harmonização, especialmente com as altas temperaturas do verão. Sua acidez vibrante e notas frutadas proporcionam uma experiência refrescante, perfeita para momentos ao ar livre ou encontros à beira da piscina.

Um exemplo excepcional é o Sauvignon Blanc da Nova Zelândia. Com sua intensidade aromática marcante, este vinho revela notas cítricas e de frutas tropicais, como maracujá e abacaxi. Sua acidez equilibrada e final de boca limpo (sensação de pureza na fruta) fazem dele uma escolha imbatível para acompanhar frutos do mar grelhados ou saladas leves.

Outra opção irresistível é o Alvarinho da região espanhola da Galícia, ou as novas opções feitas no Uruguai, que encantam com seus aromas florais e toques cítricos. Sua acidez vibrante harmoniza maravilhosamente com pratos à base de peixe, sushi, ou como protagonista de uma tarde de conversas descontraídas.

Tintos Leves: o charme inconfundível do Beaujolais

Se a sua preferência é por tintos, vinhos leves são a escolha ideal para os dias mais quentes do ano, cenário no qual o Beaujolais se destaca como uma opção irresistível. Produzido na região da Borgonha, na França, este vinho tinto é elaborado com a uva Gamay, proporcionando uma experiência leve, com muita fruta fresca.

O Beaujolais apresenta uma cor vibrante e aromas frutados que remetem a cerejas e morangos frescos. Sua suavidade e baixo teor tânico fazem dele um parceiro perfeito para pratos mais leves, como saladas, aves grelhadas ou mesmo para ser apreciado sozinho.

Uma das vantagens de se consumir o Beaujolais no calor é a temperatura de serviço. Idealmente, esse vinho é apreciado a 14 graus C, temperatura em que normalmente são bebidos os rosés – ou seja, mais fresco do que os tintos tradicionais.

O verão é o momento ideal para se aventurar em novos sabores e descobrir vinhos que combinam perfeitamente com a estação. Vinhos brancos frescos e os tintos leves certamente elevam a experiência de cada gole sob os raios de sol ou o luar de noites quentes. Então, brinde à vida, aos dias mais longos e ensolarados e às delícias que a taça tem a oferecer na época mais esperada do ano!