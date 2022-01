Branco, rosé, espumante: quais são os vinhos mais adequados para o verão?

Ainda que permanecem sendo mais associados ao inverno, nos últimos anos os vinhos também têm conquistado os paladares brasileiros nos dias mais quentes. De acordo com Karene Vilela, CEO da importadora Portus Cale, o novo mercado da bebida está mais atento ao público do verão. “No Brasil existe uma forte cultura associada ao verão, à praia e ao clima tropical. Com isso, muitas marcas vêm trazendo essa identidade para os vinhos, tanto no sabor, quanto na estética", diz.

Para mergulhar nos vinhos do verão, a especialista dá dicas de rótulos que vão desde os modernos vinhos de entrada enlatados até espumantes premium mais refrescantes, que estão se tornando uma tendência nos últimos anos.

Vinhos em Lata

Ideal para ser consumido na praia ou na piscina, os vinhos em lata trazem a vantagem da praticidade, tanto para transportar quanto para consumir. Para quem quiser experimentar, a dica da Portus Cale são os frisantes: o Vivant Frisante Branco, feito com a uva Moscato, apresenta notas de frutas cítricas e no paladar seu corpo é leve, frutado e doce, com acidez marcante e acabamento refrescante, ideal para os dias de sol.

Além dos frisantes, o importadora destaca o Vinho Branco Vivant e Let’s Wine Branco. Ambos são 100% Chardonnay e apresentam leveza e frescor. Entre os rosés, o Vinho Rosé Arya é delicado e refrescante. Feito com um blend de uvas Chardonnay, Sauvignon Blanc, Moscato e Trebbiano, apresenta complexidade de aromas e notas frutadas. Todas as opções harmonizam com pratos leves como saladas, aperitivos, canapés e tábua de frios.

Vinhos brancos

Além da possibilidade de serem servidos em temperatura mais fresca do que o vinho tinto, boa parte dos vinhos brancos possuem aromas de frutas tropicais que ornam com a estação. Uma sugestão é o Masi Masianco (Pinot Grigio e Verduzzo), um vinho branco com corpo médio, bom equilíbrio e perfume que lembra pêssego maduro e frutas tropicais; e o Masi Bianco IGT (Chardonnay e Pinot Grigio), um vinho macio, rico em aromas florais e com uma acidez bem equilibrada, que o torna fresco e agradável. Os rótulos harmonizam bem com ceviche, já que o prato carrega a acidez do limão e o frescor do coentro, sendo um ideal para harmonizar com vinhos que possuem uma acidez marcante.

Vinhos Rosés

Com aromas característicos de frutas vermelhas como cereja, morango e a framboesa, os vinhos rosé tem o frescor ideal para a estação. Entre as opções do site da Portus, a importadora indica o Serras do Azeitão Rosé, um rosé feito com uva Syrah, que apresenta notas de framboesa madura e morango, além de boa acidez; e o Aliança Brut Rosé, feito com uva baga, é um vinho frutado com aroma de morango e groselha, que na boca, revela uma suavidade persistente. Para harmonizar, os rosés vão bem com gaspacho, uma sopa gelada que além de prática e saborosa, é uma boa opção para aproveitar aqueles legumes que estão sobrando na geladeira.

Champanhes e espumantes

Entre os champanhes e espumantes, a dica é o portugues Aliança Reserva Bairrada da região de Bairrada. Feito da uva Baga, apresenta aroma frutado e intenso de frutas como maçã e pêra. Na boca revela notas de frutos maduros e acidez equilibrada, trazendo bastante refrescância para a estação mais quente do ano. Vai bem com: aperitivos ou acompanhando carnes, embutidos, queijo brie, risotos e cogumelos; E o francês Bueno Cuvée Prestige, do Vale dos Vinhedos, feito do blend de Chardonnay e Pinot Noir. Apresenta alta intensidade aromática, contando com frutado (abacaxi, maçã verde, pera e damasco) e notas de envelhecimento. Harmoniza com: frutos do mar e saladas.