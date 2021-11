Bottas é o mais rápido no primeiro dia da F1 no Catar

Valtteri Bottas deu a volta mais rápida com sua Mercedes durante o treino livre noturno desta sexta-feira no Catar, onde a Fórmula 1 se prepara para correr pela primeira vez no momento em que a batalha pelo título entra em sua fase decisiva.

Líder do campeonato, Max Verstappen, da Red Bull, ditou o ritmo inicialmente em uma primeira sessão exploratória durante o dia no circuito Losail, localizado nos arredores de Doha, mas Bottas terminou o dia no topo após o segundo treino.

"Hoje começou bem com a configuração, o equilíbrio estava muito bom na primeira volta e só será preciso fazer ajustes pequenos para a FP2 (segunda sessão)", disse Bottas, cujo colega de equipe e heptacampeão mundial, Lewis Hamilton, ficou em quarto lugar nas duas sessões.

"Eu diria que esta é a maneira ideal de começar um final de semana em uma pista nova", acrescentou.

O finlandês, fora da disputa do título e a caminho da suíça Alfa Romeo na próxima temporada, fez uma volta em 1min23seg148. Mais cedo, o melhor tempo de Verstappen foi 1min23seg723.

Bottas foi 0seg350 mais veloz do que Verstappen na segunda sessão.

"Hoje Valtteri parecia o cara na pista, ele foi rápido em uma volta única e muito bom em um trecho longo", disse Andrew Shovlin, engenheiro de pista da Mercedes, que ficou satisfeito de ver o circuito corresponder às expectativas.