Boss lança nova coleção cápsula em parceria com a NBA

A BOSS, braço de moda casual da grife alemã Hugo Boss, acaba de anunciar mais uma coleção cápsula em parceria com a NBA, a maior liga de basquete dos Estados Unidos. Nas peças da nova coleção, que incluem moletons, camisetas, calças, jaquetas e mais, a assinatura da BOSS é estilizado com os logotipos do Boston Celtics e Dallas Maverick, além de outros times prestigiados na última temporada.

Entre os times prestigiados na coleção estão também Brooklyn Nets, Chicago Bulls, Golden State Warrios, Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Miami Heat, New York Knicks e Toronto Raptors, além do NBA Logoman, que estampa uma das camisetas.

BOSS x NBA: segunda coleção da colab da marca com a liga de basquete americana acaba de ser lançada BOSS x NBA: segunda coleção da colab da marca com a liga de basquete americana acaba de ser lançada

BOSS x NBA: segunda coleção da colab da marca com a liga de basquete americana acaba de ser lançada BOSS x NBA: segunda coleção da colab da marca com a liga de basquete americana acaba de ser lançada

No Brasil, é possível encontrar a nova coleção já a partir deste mês nas lojas da Hugo Boss e também na Farfetch e no Iguatemi 365, o marketplace da rede de shoppings Iguatemi. Pela primeira vez, a coleção também estará disponível também fora das Américas, em alguns países da Europa, do sudeste asiático e Ásia-Pacífico.

A primeira coleção da BOSS com a NBA foi lançada no início deste ano. Desta vez, a marca convidou o arremessador tri-campeão da liga Klay Thompson para a campanha de lançamento, que contou com fotos de Phillip-Daniel Ducasse e direção criativa da RanaVerse.

BOSS x NBA: segunda coleção da colab da marca com a liga de basquete americana acaba de ser lançada BOSS x NBA: segunda coleção da colab da marca com a liga de basquete americana acaba de ser lançada