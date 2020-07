Booking.com revela destinos brasileiros mais procurados por região

A pandemia de coronavírus tirou do radar de turistas do mundo inteiro qualquer viagem que não seja necessariamente indispensável. Mesmo com a reabertura econômica, é quase consenso entre os setores aéreos e de hotelaria que a normalidade pode demorar a chegar.

Com isso, a tendência é que viagens para destinos domésticos passem a ser as protagonistas no curto prazo.

Realizada entre os meses de maio e junho, uma análise do site de reservas de hospedagem Booking.com revelou os destinos mais visados de cada região brasileira. A plataforma chegou à lista analisando milhares de “wish lists” (lista de desejos) de seus usuários.

O site revelou, por exemplo, que a cidade do Rio de Janeiro e Gramado, no Rio Grande do Sul estão entre os 100 destinos mais presentes nas listas de desejos de viajantes de todo o mundo. Os dois destinos brasileiros ficaram à frente de Buenos Aires (Argentina) e Cancún (México.

Confira abaixo a lista completa:

Região Norte

Manaus Belém Alter do Chão Palmas Porto Velho

Região Nordeste

Porto de Galinhas Natal Fortaleza Salvador Maceió

Região Centro-Oeste

Brasília Caldas Novas Goiânia Bonito Alto Paraíso de Goiás

Região Sudeste

Rio de Janeiro Campos do Jordão São Paulo Monte Verde Búzios

Região Sul