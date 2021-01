Bon Jovi, Lady Gaga, Jennifer Lopez: os artistas que estarão na posse de Biden

A cerimônia de posse da presidência americana que ocorrerá nas próximas horas será diferente de todas as outras que o mundo já viu. Quebrando uma tradição de séculos, dessa vez, não haverá público na frente do Capitólio para saudar o novo presidente e seu vice. Neste caso, os democratas Joe Biden e Kamala Harris.

No lugar dos milhares de americanos que se apinhariam na ala Oeste do Congresso, 200 mil bandeirinhas dos Estados Unidos foram colocadas no chão para representar os cidadãos, que assistirão a todo o evento de casa.

Ao todo, 46 músicas foram escolhidas para embalar a posse, sendo uma delas “Make it Hot”, da cantora brasileira Anitta com jamaicano Major Lazer.

Alguns artistas que ajudaram diretamente na campanha dos democratas, como Lady Gaga e Bon Jovi, ocuparão lugar de destaque a cerimônia.

Gaga, por exemplo, irá cantar o hino nacional dos EUA, um dos momentos mais esperados das posses presidenciais.

Bon Jovi, Jennifer Lopez, Foo Fighters, John Legend, Demi Lovato e Justin Timberlake também tiveram a presença confirmada na posse. Haverá até mesmo canções inéditas pensadas para a ocasião. Justin Timberlake e Ant Clemons irão apresentar a música Better Days, que compuseram para o evento.

Os artistas sempre marcaram os eventos de posse presidencial americano. Em 2009, na posse de Barack Obama, Aretha Franklin cantou “My Country, ‘Tis of Thee” na cerimônia de juramento. O evento contou ainda com Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Mary J. Blige, Jay-Z e Kanye West (que concorreu à presidência em 2020). Porém um dos momentos mais marcantes do baile de posse foi o casal Obama dançando “At Last” na voz de Beyoncé.