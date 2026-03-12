Bolsa de luxo ou projeto artesanal? Fendi relança baguette com kit para bordado

Bolsas de luxo costumam ser tratadas como peças únicas. Não é por mero capricho: mesmo quando não são de edição limitada, carregam o valor e a qualidade agregada à história das marcas por trás de cada modelo.

Ainda assim, poucas conseguem ser tão exclusivas quanto algo feito pelo próprio consumidor. Foi o que pensou a Fendi ao relançar sua icônica baguette customizável, que vem com um kit para o cliente bordar a própria bolsa em casa.

A "Baguette com Kit de Bordado em Ponto-Cruz", como está no site, voltou a ser vendida no site oficial da marca italiana por US$ 3.890 (cerca de R$ 20.200). Feita de algodão perfurado para receber o bordado em ponto-cruz, a edição transforma um dos modelos mais conhecidos da marca em um projeto artesanal do consumidor, em que cada um pode criar um design único.

Lançado originalmente em 2009 como edição limitada, o kit inclui uma caixa exclusiva com uma bolsa baguette tradicional da grife: com aba frontal, compartimento interno sem forro com bolso e ferragens com acabamento dourado, além do tradicional fecho magnético em formato de FF.

Além da baguette, o conjunto inclui linhas de algodão em diferentes cores, agulhas e dedais, para o cliente personalizar a bolsa e "torná-la verdadeiramente única", diz o site da marca. Ela pode ser usada de diferentes formas — na mão, no ombro ou transversal — graças à alça removível e à alça de ombro.

O DIY encontra o 'hype' do offline

Com o relançamento da bolsa personalizável, a Fendi resgata suas origens artesanais, já que o conceito "Fatto a Mano" ("feito à mão", em italiano), faz parte da tradição da grife. Fundada em 1925 em Roma, ela começou como uma pequena loja de couros e peles, cuja produção era toda manual e muito meticulosa. Esse refinamento ajudou a alavancar o sucesso da marca pela Europa e, depois, pelo mundo.

Além disso, o movimento dialoga com um momento em que atividades manuais e passatempos offline voltaram a ganhar espaço — vide o sucesso dos "Bobbie Goods", da volta dos diários e até da jardinagem. Bordar a própria bolsa de luxo pode ser parte dessa tendência — embora o projeto exija certo cuidado, considerando o investimento.

Nas redes sociais, os usuários comentam sobre como a bolsa customizável da Fendi pode ser uma oportunidade de renda para criativos. Modelos de dez anos atrás já apareceram em plataformas de revenda como a The RealReal, onde, segundo relatos, já foram vendidos por cerca de US$ 600 antes de se tornarem itens disputados por artesãos.

Outros destacam que o charme do projeto está justamente na liberdade criativa. "Vale muito a pena procurar essa bolsa e ver a criatividade incrível de quem assume o projeto", escreveu um usuário. "Algumas ficam simplesmente impressionantes".