Bola de Ouro: atual vencedor, Messi fica de fora dos indicados após 17 anos; Neymar também está fora

France Football anunciou, nesta sexta-feira (12), os candidatos à Bola de Ouro 2022. Entre os nomes que disputam o troféu, estão os brasileiros Vinicius Júnior e Casemiro, do Real Madrid e Fabinho, do Liverpool. No entanto, duas ausências importantes chamaram a atenção: a do argentino Lionel Messi, atual vencedor e jogador que mais vezes recebeu o prêmio, e a do brasileiro Neymar.

A explicação são os números discretos de Messi e Neymar na atual temporada. Pelo Paris Saint-Germain, o argentino contabilizou apenas 11 gols e 14 assistências em 34 partidas. O camisa 10 não ficava de fora da indicação desde 2005. Já o brasileiro somou 13 gols em 28 jogos na última temporada pelo PSG.

Os goleiros brasileiros Alisson e Ederson foram indicados ao Troféu Yashin, concedido ao melhor goleiro da temporada. Entre as mulheres, Lucy Bronze (Barcelona) e Alexia Putellas (Barcelona) são as favoritas ao prêmio.

Indicados a Bola de Ouro 2022:

Thibaut Courtois (BEL - Real Madrid)

Rafael Leão (POR - Milan)

Christopher Nkunku (FRA - RB Leipzig)

Mohamed Salah (EGI - Liverpool)

Joshua Kimmich (ALE - Bayern de Munique)

Trent Alexander-Arnold (ING - Liverpool)

Vinícius Júnior (BRA - Real Madrid)

Bernardo Silva (POR - Manchester City)

Luis Díaz (COL - Liverpool)

Robert Lewandowski (POL - Barcelona)

Riyad Mahrez (ALG - Manchester City)

Casemiro (BRA - Real Madrid)

Heung-Min Son (KR - Tottenham)

Fabinho (BRA - Liverpool)

Karim Benzema (FRA - Real Madrid)

Mike Maignan (FRA - Milan)

Harry Kane (ING - Tottenham)

Darwin Núñez (URU - Liverpool)

Phil Foden (ING - Manchester City)

Sadio Mané (SEN - Bayern de Munique)

Sébastien Haller (CI - Borussia Dortmund)

Luka Modrić (CRO - Real Madrid)

Antonio Rüdiger (ALE - Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (POR - Manchester United)

Kevin De Bruyne (BEL - Manchester City)

Dušan Vlahović (SER - Juventus)

Virgil van Dijk (HOL - Liverpool)

João Cancelo (POR - Manchester City)

Kylian Mbappé (FRA - Paris Saint-Germain)

Erling Haaland (NOR - Manchester City)

