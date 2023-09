BMW apresenta conceito de sua nova geração de carros elétricos para competir com Tesla

A fabricante alemã de automóveis BMW apresentou, neste sábado, 2, seu projeto "Neue Klasse" para fazer frente à concorrência da Tesla e das empresas asiáticas no setor dos veículos elétricos, às vésperas do Salão do Automóvel de Munique, na Alemanha.

O projeto "Neue Klasse" (Nova Classe, em alemão) se refere a uma "nova geração de seis modelos de veículos 100% elétricos" que o grupo vai lançar ao longo de dois anos a partir de 2025, anunciou o conselheiro-delegado da BMW, Oliver Zipse.

Os modelos, que vão de sedãs a SUV, serão fabricados inicialmente na nova fábrica do grupo na Hungria e, posteriormente, em suas fábricas em Munique, China e México, acrescentou.

Zipse também mencionou o desenvolvimento de uma unidade de controle elétrico comum a todos estes futuros modelos e às demais marcas do grupo. A BMW espera, desta foma, aumentar suas margens e continuar sendo competitiva no setor.

O veículo i3, da BMW, é apenas o décimo carro elétrico mais popular na Alemanha, muito atrás dos modelos da Tesla e da Volkswagen, segundo o Centro de Gestão do Automóvel (CAM).

Sem data para o fim de modelos a combustão

A BMW é uma das poucas fabricantes do setor que não estabeleceu uma data-limite para o fim dos motores a combustão e aposta no hidrogênio sem deixar para trás os motores tradicionais.

A "Neue Klasse" busca, neste sentido, ser uma resposta ao sucesso da Tesla e dos concorrentes asiáticos, cuja presença no Salão de Munique, que começa na segunda-feira, demonstra sua vontade de conquistar o mercado europeu.