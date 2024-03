BMW apresenta conceito de carro elétrico para competir com Tesla e Mercedes-Benz

A BMW anunciou um conceito de veículo elétrico que, segundo a empresa, impulsionará a lucratividade e atrairá os compradores de veículos da Tesla e da Mercedes-Benz.

"Estamos redefinindo a marca BMW," disse Oliver Zipse, presidente do Conselho de Administração da BMW, em comunicado à imprensa.

O veículo elétrico BMW Vision Neue Klasse X tem interiores que usam materiais à base de plantas, além de uma nova tecnologia de direção. Ele segue o lançamento no ano passado do carro conceito BMW Vision Neue Klasse, uma oferta desenvolvida para competir com o próximo sedan elétrico CLA da Mercedes-Benz e o sedan elétrico Model 3 renovado da Tesla.

A BMW está chamando seu novo conceito de "veículo esportivo de atividade," embora a maioria dos consumidores simplesmente o considere um SUV por sua generosa altura livre do solo, altura de rodagem mais alta, interior espaçoso, grandes áreas envidraçadas e teto panorâmico de vidro.

Com faróis de LED alinhados verticalmente e uma grade dianteira retroiluminada, o Vision Neue Klasse X retém elementos da estética característica da BMW. O elemento de design característico "Hofmeister kink" na parte traseira do veículo agora é destacado por uma impressão reflexiva.

O Vision Neue Klasse X oferecerá novos controles de direção e chassis com base em uma pilha de software desenvolvida pela BMW para garantir uma condução ainda mais suave do que a proporcionada por outros veículos elétricos existentes. A empresa está chamando a nova tecnologia de "super brains" — computadores de alto desempenho trabalhando juntos no lugar de unidades de processamento separadas.

Os modelos Neue Klasse de ponta da BMW terão uma autonomia de cerca de 800 quilômetros e carregarão de 10% a 80% em menos de 30 minutos — números competitivos, considerando que o sedan CLA da Mercedes pode percorrer mais de 750 quilômetros com uma carga, com um sistema de bateria que pode adicionar 400 quilômetros de autonomia em apenas 15 minutos de carga.

O Vision Neue Klasse X chega quando as montadoras chinesas superam as marcas europeias com custos mais baixos e tecnologias avançadas, assim como o crescimento na demanda por EVs desacelera globalmente.

A BYD é a principal marca na China, e, em dezembro, a BYD anunciou que construiria sua primeira fábrica europeia em Szeged, Hungria, representando uma concorrência para as montadoras como a BMW AG, Mercedes-Benz e Volkswagen.

Enquanto isso, a Tesla tem reduzido repetidamente os preços para atrair compradores da Mercedes e da BMW em busca de veículos elétricos, embora a montadora tenha acabado de aumentar o preço de suas variantes do Model Y na China e nos EUA. Em 2023, a Tesla entregou mais de 1,8 milhão de EVs, superando o total da Volkswagen AG, BMW AG, Mercedes-Benz Group AG e Porsche AG.

O BMW Vision Neue Klasse X começará a ser produzido no próximo ano na fábrica em Debrecen, Hungria.