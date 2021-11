'Blinding Lights' se torna maior single da história da Billboard

O sucesso "Blinding Lights", do cantor canadense The Weeknd, bateu o hit dos anos 1960 "The Twist", de Chubby Checkers, e se tornou o maior sucesso de todos os tempos nas paradas de singles da Billboard.

A Billboard anunciou na terça-feira que o single passou 90 semanas em sua parada Hot 100. A canção também foi um hit no top 5 por 43 semanas e um hit no top 10 por 57 semanas.

A Billboard disse que o longo tempo nas paradas deu a "Blinding Lights" o título de canção número 1 na Parada das Melhores Canções de Todos os Tempos Hot 100.

A canção "The Twist", que inaugurou uma nova tendência de dança, recebeu o título em 2008 após participações distintas nas paradas em 1960 e 1962. A decisão foi tomada levando em conta o total de semanas nas paradas, assim como as posições exatas nas tabelas.

O site do cantor norte-americano há anos destaca a honra de "The Twist" ser a maior canção número 1 de todos os tempos. Checker, hoje com 80 anos, ainda se apresenta pelos Estados Unidos.