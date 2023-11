Blend de café: saiba mais sobre a técnica que agrega personalidade à bebida

Os amantes de café estão sempre à procura de novas experiências relacionadas com a bebida, seja testando um novo método de consumo, seja provando uma marca diferente (certificada, é claro), ou se aventurando por estilos distintos dos quais está acostumado. Para os coffee lovers, os blends de café são uma excelente oportunidade de descobrir novos sabores. Saiba mais sobre a técnica que agrega personalidade ao café.

Entenda o que é o blend de café

Na língua inglesa, o termo blend significa misturar ou mesclar. O café blendado nada mais é do que a combinação de diferentes grãos com a finalidade de produzir uma bebida com determinados atributos acentuados. Portanto, a técnica agrega valor ao resultado final, apreciado na xícara. Não à toa, cafés conhecidos e reconhecidos mundialmente são blendados, como Nespresso, illycaffè e Lavazza.

No mercado de cafés, a união entre as espécies Arábica e Canéfora (robusta e conilon) é a mais comum de ser encontrada. Enquanto a primeira apresenta sabor suave, equilibrado, adocicado, floral, frutado e cítrico, a segunda traz uma característica marcante, encorpada, amadeirada e de cereal. É importante ressaltar que, com a evolução da qualidade dos canéforas brasileiros, o leque de notas é bastante amplo e variado. Os canéforas apresentam ainda um maior teor de cafeína e de ácidos clorogênicos, que atuam como antioxidantes.

Porém, existem outros tipos de blends de café.

Conheça os tipos de blends de café

Blend de duas espécies: mescla de arábica e canéfora;

Blend da mesma espécie com variedades diferentes: cada espécie possui uma série de variedades. Por exemplo, o canéfora possui as variedades Robusta e Conilon. Já a espécie arábica, possui as variedades Bourbon, Catuaí, Acaiá e Mundo Novo, dentre outras. Esse tipo mescla essas distintas variedades;

Blend entre grãos produzidos em diferentes regiões (origens);

Blend entre processos pós-colheita: existem diversos processos de tratamento do grão de café. Entre os mais conhecidos, estão: Natural, no qual a secagem é feita com casca; Cereja Descascado, que retira a casca antes de secar; e Lavado, aquele em que o grão fica até de molho em tanques de fermentação e vai para a secagem já sem casca e sem polpa. Esse tipo de blend de café mistura grãos que passaram por diferentes processos.

O blend de café é um processo seguro e que dá personalidade à bebida.

A blendagem dos cafés é um processo seguro, confiável e que confere sabor e personalidade à bebida.

É importante ressaltar que fatores como qualidade, pureza e segurança do alimento devem ser levados em consideração no momento da escolha. Avaliados esses quesitos, não existe café melhor ou pior, mas sim aquele que mais se adequa ao gosto do consumidor. Cada paladar sugere um estilo de bebida.

Agora, que você já conhece mais sobre as características dos cafés blendados, os tipos, bem como as suas vantagens, que tal ir em busca do blend de café perfeito para o seu paladar?