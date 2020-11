Black Friday do luxo: Hugo Boss, Lacoste e Dolce & Gabbana até 70% off

Para tentar movimentar os estoques que ficaram quase parados no meio do ano, até mesmo as marcas de luxo estão prometendo descontos expressivos na Black Friday 2020. O Iguatemi 365, e-commerce (ou shopping online, como a marca apelida) da rede de shoppings Iguatemi, irá ofertar roupas, calçados, bolsas, acessórios, joias e até mesmo bebidas de marcas de luxo com até 70% de desconto.

No e-commerce, algumas marcas como Lacoste e UnderTop já estão com alguns itens em oferta na chamada “Black November”. Mas é de 26 a 30 de novembro que os clientes verão as maiores promoções, além de terem frete grátis em todo o site.

Entre as marcas de luxo que prometem descontos de até 70% estão: 7 For All Mankind, Ava Intimates, Bayard, Bo.Bô, Danki, Diane Von Furstenberg, Diesel, Dolce & Gabbana, Ellaware, Emporio Armani, Fe Yamin, Fjällräven, Hstern, Hugo Boss, John John, Lacoste, Lauf, Le Lis Blanc, Marina Vicintin, Matuschka Mia, Mistral, Montblanc, Neeche, New Balance, Osklen, Pade D, P.S. Leather, Pink And Blue, Polo Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren Girls, Prissé, Reinaldo Lourenço, Rosa Chá, Shoulder, Soleah, The North Face, Tnin Shoes, Tod´s, Tory Burch, Ugg, Vix Paula Hermanny e Voar.

1. HUGO - BOLSA SIENNA - DRAWSTRING - DE R�2820,00 PARA � 2.256,00 zoom_out_map 1 /16 Bolsa Sienna Hugo - de R$ 2.820,00 por R$ 2.256,00 (Iguatemi 365/Divulgação)

2. LACOSTE - CAMISA POLO- DE R�349,00 PARA R�279,00 zoom_out_map 2 /16 Camisa Polo Lacoste - de R$ 349,00 por R$279,00 (Iguatemi 365 /Divulgação)

3. BOSS - BLAZER - DE R� 3.320,00 PARA R� 2.656,00 zoom_out_map 3 /16 Blazer Boos - de R$ 3.320,00 por R$ 2.656,00 (Iguatemi 365/Divulgação)

4. DOLCE&GABANA - CAMISETA ESTAMPA ESTRELA DE R�2.400,00 PARA R� 1.440,00 zoom_out_map 4 /16 Camiseta Dolce&Gabbana - de R$ 2.400,00 por R$ 1.440,00 (Iguatemi 365/Divulgação)

5. THE NORTH FACE - PARKA OUTER BOROUGHS - DE R� 3.800,00 PARA 2.899,00 zoom_out_map 5 /16 Jaqueta The North Face Parka Outer Boroughs - de R$ 3.800,00 por R$ 2.899,00 (Iguatemi 365/Divulgação)

6. LACOSTE -TÊNIS EVARA DE R�699,00 PARA R� 449,00 zoom_out_map 6 /16 Tênis Evera Lacoste - de R$ 699,00 por R$ 449,00 LACOSTE -TÊNIS EVARA DE R�699,00 PARA R� 449,00 (Iguatemi 365/Divulgação)

7. MARIANA VICINTIN - COLAR GOTA EM SAFIRA - DE R�14.216,00 PARA R� 12.795,00 zoom_out_map 7 /16 Colar gota em safira Mariana Vicintin - de R$ 14.216,00 por R$ 12.795,00 (Iguatemi 365/Divulgação)

8. DOLCE GABANA - CASACO LÃ - DE R� 11.900,90 PARA R� 7.140,00 zoom_out_map 8 /16 Casaco de lã Dolce&Gabbana - de R$ 11.900,90 por R$ 7.140,00 (Iguatemi 365/Divulgação)

9. BOSS - TERNO NOVAN6 DE R� 5.610,00 PARA R� 4.488,00 zoom_out_map 9 /16 Terno Novan6 Boss - de R$ 5.610,00 por R$ 4.488,00 (Iguatemi 365/Divulgação)

10. COACH - BOLSA HUTTON QUILTED - DE R�3998,00 PARA R� 3598,00 zoom_out_map 10 /16 Bolsa Hutton Quilted - de R$ 3998,00 por R$ 3598,00 (Iguatemi 365/Divulgação)

11. DOLCE&GABANA - CAMISETA - DE 2.100,00 PARA R� 1.260,00 zoom_out_map 11 /16 Camiseta Dolce&Gabbana de R$ 2.100,00 por R$1.260,00 (Iguatemi 365/Divulgação)

12. COACH - BOLSA RAMBLER - DE R�3298,00 PARA R�2.968,00 zoom_out_map 12 /16 Bolsa Rembler Coach - de R$ 3298,00 por R$ 2.968,00 (Iguatemi 365/Divulgação)

13. BOSS - CAMISA JASON - DE R�1.060 PARA R� 848,00 zoom_out_map 13 /16 Camisa Jason Boss - de R$ 1.060 por R$ 848,00 (Iguatemi 365/Divulgação)

14. BOSS- SAIA VESPLISA DE R�3070,00 PARA 2.456,00 zoom_out_map 14 /16 Saia Vesplisa Boss - de R$ 3070,00 por R$ 2.456,00 (Iguatemi 365/Divulgação)

15. DOLCE & GABANA - MOCASSIN BICO FINO - DE R�3.500,00 R� 2.100,00 zoom_out_map 15 /16 Mocassin bico fino Dolce&Gabbana - de R$ 3.500,00 por R$ 2.100,00 (Iguatemi 365/Divulgação)

16. BOSS - BLAZER JERICONA - DE R�3070,00 PARA R�2.456,00 zoom_out_map 16/16 Blazer Jericona Boss - de R$ 3070,00 por R$ 2.456,00 (Iguatemi 365/Divulgação)

Rali de fim de ano

Com as portas abaixadas durante meses, a rede de shoppings de luxo Iguatemi viu seu lucro despencar 23% do segundo trimestre (abril, maio e junho), a 43,6 milhões de reais, e 28% no terceiro trimestre, (julho, agosto e setembro) a 61,7 milhões de reais. Segundo o grupo, os estabelecimentos da rede abriram apenas 29% do tempo em julho, 56% em agosto e 69% em setembro.

Quer trabalhar na área de tecnologia? Aprenda do zero a programar com nosso curso de Data Science e Python.

Ainda assim, segundo relatório do banco BTG Pactual, o resultado do grupo no terceiro trimestre, divulgado em 6 de novembro, foi melhor do que o esperado. “Acreditamos que um terceiro trimestre fraco já era altamente esperado pelo mercado. Posto isto, existem pontos positivos e negativos, sendo o principal ponto positivo as vendas se recuperando rapidamente e a Iguatemi tem conseguido cobrar os aluguéis de acordo”.

Do segundo para o terceiro trimestre, a taxa de inadimplência dos lojistas caiu de 26,2% para 13,4%. Segundo o Iguatemi, a queda refletiu uma política de negociação com os comerciantes. Com o comércio voltando a aquecer através da Black Friday e das compras de fim de ano, o grupo espera recuperar o fôlego.