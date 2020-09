Black Friday da beleza: semana de promoção da L’Oréal

Consumidores terão de fazer um esforço muito grande para não gastar nos próximos dias. A Semana Brasil, uma espécie de Black Friday do varejo brasileiro para produtos que vão de aparelhos de TV e smartphones a mobiliário e calçados, está movimentando o comércio de sul a norte do país. Agora, a indústria da beleza está investindo em sua própria semana de descontos. Trata-se da “Beleza é no Brasil”.

Com o intuito de incentivar cada vez mais as compras em nosso próprio país e contribuir para o cenário econômico, a divisão de luxo da L’Oréal Brasil resolveu criar a semana “Beleza é no Brasil”, que acontece até 13 de setembro, para oferecer ainda mais descontos e vantagens sobre produtos de suas marcas importadas.

Entre as grifes estão Lancôme, Urban Decay, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Ralph Lauren e Cacharel. Durante o período, fragrâncias, produtos de maquiagem e skincare serão comercializados com descontos de 15% a 35% em lojas físicas e e-commerces parceiros.

Entre as lojas parceiras estão Renner, Riachuelo, Sephora, The Beauty Box, Beleza na Web e Época Cosméticos. A ideia da marca é que o consumidor que costumava comprar fora passe a gastar aqui. Com as limitações de viagens e a cotação do dólar, já não sai mais barato comprar fora. Uma pesquisa divulgada internamente aponta que 49% dos brasileiros não pretendem viajar num futuro próximo. O varejo brasileiro oferece ainda a facilidades de parcelamento.

Entre os produtos oferecidos com desconto estão: La Vie est Belle EDP, Acqua Di Giò EDT, Sì EDP, Polo Blue EDT, Monsieur Big máscara de cílios, All Nighter Spray fixador de maquiagem, Hydra Zen creme para o rosto.

Ao entrar no site da Sephora, no entanto, a “Beleza é no Brasil”, evento criado pela L’Oréall, concorre com a própria Semana Brasil, com promoções de produtos de outras marcas. Quer um exemplo? O óleo rejuvenescedor antirrugas da Abeille Royale da Guerlain, que pertence à LVMH, sai de 230 reais por 195,50 reais.

O aparelho de limpeza Luna Play Plus, da Foreo, uma febre no segmento de cuidados pessais, está por 279 reais, contra 349 reais de antes. O óleo capilar nutritivo Oil Reflections Light, da linha proofissional da Well, antes custava 69 reais e agora sai por 51 reais.

A indústria de beleza movimenta globalmente 2,7 trilhões de reais, como mostrou EXAME em sua edição de capa. A reportagem mostra um fenômeno dentro desse mercado: as marcas de influenciadoras, como Rihanna, Kylie Jenner e agora a brasileira Camila Coutinho, que falam direto com as consumidoras e ameaçam as vantagens competitivas das grandes empresas do setor.

A GE Beauty, marca da Camila Coutinho, vai focar inicialmente em produtos para o cabelo. O xampu da linha, de 250 ml, sai por 55,90 reais; a máscara capilar 200 ml, por 57,90 reais; o leave in 150 ml, por 62 reais; o booster hidratante, por 49,90 reais; o booster definição, por 49,90 reais; o booster fortificante, por 49,90 reais; o booster antioxidante, por 49,90 reais; o mixer com cubeta e espátula, por 18,90 reais; além de aproveitar uma promoção do kit completo, que sairá por 371,41 reais.

Os produtos estão sendo vendidos no canal de vendas da marca. Se vão entrar na promoção da Semana Brasil? Quem sabe no ano que vem…