Black Friday: 30 itens de moda, eletrônicos, decoração e viagens

Oficialmente, a Black Friday acontecerá no dia 26 deste mês. Porém, desde o início de novembro, as marcas apresentam diversas promoções. A casual consultou dezenas de marcas e preparou uma vitrine com 30 dicas de compras. Os produtos vão desde viagens nacionais e internacionais, perfumes, roupas, móveis e eletrônicos.

Basta ligar a televisão ou entrar na internet para ser impactado por propagandas de promoções. Uma pesquisa encomendada pelo Google à consultoria Ipsos mostra que 64% dos brasileiros têm intenção de comprar algo na data.

Dados de uma pesquisa da Kantar IBOPE Media, braço de pesquisas da consultoria Kantar, mostra que grandes varejistas estão dispostos a pagar até 43% a mais em anúncios nesta época do ano. O Grupo Icomm, responsável pelos e-commerces de OQVestir e Shop2gether e pelo marketplace 2Collab, prevê um aumento no consumo de itens de moda e lifestyle durante novembro, mês de Best Friday, de 40%.

Confira a seleção: