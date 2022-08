Bill Russell, 11 vezes campeão da NBA e um defensor dos direitos civis, morre aos 88 anos

Bill Russell, considerado um dos maiores jogadores da história do Boston Celtics e da história da NBA, faleceu neste domingo, aos 88 anos. O anúncio foi feito no próprio perfil do atleta nas redes sociais.

"É com o coração muito pesado que queremos informar a todos os amigos, fãs e seguidores de Bill", introduziu o comunicado. "Bill Russell, o vencedor mais polífico da história dos esportes norte-americanos, morreu em paz hoje aos 88 anos, com sua esposa, Jeaninne, ao seu lado", continuou. "Os preparativos para seu memorial serão anunciados em breve", seguiu a nota.

Ao longo de sua carreira no basquete, o pivô compilou um legado de conquistas inigualáveis ​​em qualquer esporte. Como o jogador defensivo dominante de sua geração, ele ganhou uma medalha de ouro olímpica para o time de basquete dos EUA em 1956 e, nos 13 anos seguintes, levou o Boston Celtics a 11 campeonatos da NBA. Russell foi agraciado cinco vezes com o prêmio de MVP da NBA e com doze convocações para o All-Star Game.

Russell defendeu as cores do Boston Celtics durante as 13 temporadas que passou na NBA. Ele é considerado o atleta mais vitorioso da liga.

Em seu auge, Russell tinha 220 quilos de músculos e estrutura de 1,80 m. Rápido e ágil, tinha um salto vertical superior e usava sua envergadura para bloquear os arremessos rivais. Com suas habilidades atléticas de bloqueio de arremessos e rebotes, ele revolucionou a maneira como o basquete era jogado na defesa.

Em meio à celebração de suas proezas como jogador, Russell também lutou contra o preconceito e segregação. Nascido no Jim Crow South, ele era frequentemente descrito como privado, introspectivo, espinhoso e de princípios.

Em 1958, ele acusou a NBA de usar um sistema de cotas para limitar o número de jogadores negros em cada time. Ele participou de marchas pelos direitos civis com Martin Luther King Jr., mas questionou a estratégia não-violenta do movimento, argumentando que os afro-americanos tinham o direito de se defender.

A personalidade forte e a maneira direta de falar de Russell não o tornaram querido por alguns fãs em Boston, que tinha uma longa história de intolerância racial. O time de beisebol Boston Red Sox não se integrou até 1959, e os protestos em Boston contra a desagregação escolar por ordem judicial federal na década de 1970 estavam entre os mais violentos do país.

