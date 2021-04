Bilionário exótico aposta em psicodélicos, Bitcoins e SPACs

É um portfólio estranho para esses tempos financeiros estranhos: viagens espaciais, psicodélicos, filmes, Covid, criptomoedas, cannabis, SPACs. Esses são apenas alguns dos investimentos de Christian Angermayer.

Em Wall Street, o nome soa alguns alarmes. No entanto, para o bem ou para o mal, o bilionário alemão de 42 anos parece um símbolo da época, ou pelo menos desses últimos 12 meses atípicos. O investidor construiu uma fortuna arriscada e caprichosa durante o grande bull market em tudo.

Seu family office Apeiron Investment tem sido o principal investidor em sete empresas que abriram o capital nos últimos 12 meses, levantando mais de US$ 1 bilhão juntas. Mais dez empresas de seu portfólio estão na fila para um IPO este ano, de acordo com banqueiros a par dos planos.

“Apenas invisto sobre o que sou muito curioso e apaixonado”, disse Angermayer em entrevista por Zoom no início do mês passado de seu escritório em Londres com uma estátua da deusa grega Hécate, ao fundo. “Isso me anima.”

Angermayer é a personificação da nova era dos investimentos, onde conceitos outrora futuristas estão captando recursos e as ações disparam em um sopro de esperança. Ele é uma versão alemã de Chamath Palihapitiya, o negociador em série de empresas de aquisição de propósito específico, ou SPACs, que se considera o Warren Buffett da era do Reddit.

Ao contrário de Palihapitiya, Angermayer não encontra eco nas principais finanças ou nas redes sociais. Ainda assim, cultivou relacionamentos com alguns dos investidores mais influentes do mundo, incluindo o japonês SoftBank e Peter Thiel.

“Ele é provavelmente o melhor networker que já conheci”, disse Mike Novogratz, um ex-sócio do Goldman Sachs com patrimônio de US$ 7 bilhões. Os dois cofundaram a Cryptology Asset e investiram juntos em empreendimentos psicodélicos. “Ele construiu uma rede incrível de pessoas que gostam e aprenderam a confiar nele porque fizeram dinheiro com ele. Como um captador de recursos, é incrível. ”

Companhias listadas

A Apeiron tem US$ 2,5 bilhões em ativos, metade dos quais pertence a Angermayer. O fundo teve um retorno interno médio anual de mais de 50% na última década, de acordo com uma apresentação de março obtida pela Bloomberg.

Entre suas empresas recém-listadas estão a AbCellera Biologics, que codesenvolveu uma combinação de medicamentos de anticorpos para a Covid-19, e a Compass Pathways, uma startup farmacêutica que desenvolve um tratamento para depressão baseado no ingrediente ativo em cogumelos mágicos.

A Atai Life Sciences, uma empresa de biotecnologia com foco em psicodélicos que ele fundou com o apoio de Thiel e por meio da qual Angermayer mantém sua participação na Compass, foi avaliada recentemente em US$ 2 bilhões. Entrou com pedido de IPO na terça-feira. E, naturalmente, ele tem uma SPAC de US$ 200 milhões em estudo.

Ainda assim, nem todas as listagens foram lucrativas. A ação da pesquisadora de medicamentos contra o câncer Sensei Biotherapeutics caiu 30% desde o IPO em fevereiro.

No entanto, Angermayer exala a confiança de um investidor que ainda não deu um passo em falso.

“Nenhum”, disse quando questionado sobre que tipo de hedge usa em seu portfólio. Ele criou um universo em torno de seu family office que é tão moderno que parece ter saído de um roteiro de Hollywood.