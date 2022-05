Bicampeão da NBA e agora no exército, Medvedenko conta rotina da guerra

O ex-jogador de basquete ucraniano Slava Medvedenko é mais um atleta do país a se juntar ao exército na guerra contra a Rússia. O atleta foi bicampeão da NBA, nos anos 2001 e 2002, com o Los Angeles Lakers comandado por Shaquille O'Neal e Kobe Bryant.

Em entrevista à revista The Athletic, Medvedenko conta que passa muitas de suas noites como responsável por um posto de guarda no topo do prédio mais alto do bairro de Kiev, onde vive com sua esposa e dois de seus filhos.

Com um AK-47 ao seu lado, ele “estuda” a extensão arborizada do terreno que o separa das linhas de frente da guerra da Rússia. Ao longo de quatro horas, todos os dias, ele observa a estrada que se estende até o campo de batalha no subúrbio da cidade, tentando antecipar o momento em que os russos chegarão ao local.

Os esforços dele são um retrato da resistência de civis no front, o que, segundo especialistas, as forças russas não estavam preparadas para enfrentar.

"Quando você está nesse processo, você não tem tempo para ficar com medo. Você pode imaginar? Você está apenas sentado em um posto de controle e vê um foguete voando sobre você?", comenta.

Desde o início da invasão, em 24 de fevereiro deste ano, Medvedenko, que não tinha qualquer treinamento militar anterior, serviu nas forças de defesa da Ucrânia, a unidade dos reservistas do país. Enquanto as forças russas estavam a apenas 16 quilômetros de distância na cidade ocupada de Brovary, ele carregava um rifle pelas ruas, à procura de saqueadores e sabotadores.

Há duas décadas, no entanto, Medvedenko fazia parte do elenco do Los Angeles Lakers, equipe que foi tricampeã da NBA no início dos anos 2000, com estrelas como Shaquille O'Neal e Kobe Bryant — o ucraniano esteve nos dois primeiros títulos.

Quinze anos após sua última partida na NBA, Medvedenko classifica seus dias de atleta como um sonho.

"Guerra. É hora de abrir algo diferente em si mesmo", confessa, relatando que tinha dias tipicamente tranquilos no posto de controle que ocupava.

Durante os turnos da noite, ele observava o sistema de defesa aérea ucraniano disparar mísseis russos, às vezes diretamente sobre sua cabeça. Em uma das primeiras madrugadas em que ficou de vigia, as forças russas dispararam mais de 20 mísseis na tentativa de destruir o sistema de radar ucraniano.

"Temos quase a primeira fila no cinema. Essa foi a primeira vez que acho que os russos entendem que não podem quebrar nosso sistema de defesa aérea", comemora.

O ex-jogador de 2,08 metros, atualmente com 43 anos, jogou seis temporadas pelos Lakers, com médias de 5,4 pontos e 2,9 rebotes em 249 jogos pela equipe. Ele também atuou pelo Atlanta Hawks, antes de se aposentar, em 2007.