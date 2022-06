Bia Haddad conquista título inédito e entrará no top 40 do tênis pela 1ª vez

Bia Haddad venceu Alison Riske por 2 a 1, parciais de 6/4, 1/6 e 6/3 e conquistou o título do WTA 250 de Nottingham, neste domingo, obtendo o melhor resultado de sua carreira. Com isso, ela consolida sua escalada no ranking mundial, chegando pela primeira vez ao top 40. Ela será 32.ª do ranking da WTA, em nova lista a ser divulgada no início da semana.

Esta final foi a segunda da sua carreira em torneios deste nível, depois de um vice-campeonato em Seul em 2017. Foi também o primeiro título de uma brasileira em quadras de grama desde 1968, quando Maria Esther Bueno conquistou o título em Manchester.

A brasileira terá ainda a possibilidade de conquistar mais um título esta semana: ao lado da chinesa Shuai Zhang, está classificada para a final da chave de duplas, contra a americana Caroline Dolehide e da romena Monica Niculescu.

O torneio abriu a temporada de competições nesse tipo de quadra, que se estende até a disputa do terceiro Grand Slam do ano, Wimbledon, no fim de junho.

