Bia Haddad é derrotada por Simona Halep e fica em segundo lugar no WTA de Toronto

Bia Haddad fez história no WTA de Toronto. Primeira tenista brasileira a chegar numa final de um torneio 1000, a paulistana já garantiu a 16ª posição no ranking mundial, que será divulgado na próxima semana. Mas na tarde do domingo, não conseguiu vencer Simona Halep e ficou com o segundo lugar. A romena venceu a partida por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/3.

Assine a EXAME e tenha acesso ilimitado às principais notícias do Brasil e do mundo.

Bia começou bem no jogo. Ela conseguiu abrir 3 a 0 de vantagem quebrando o serviço da romena e confirmando os seus, mas Halep soube lidar com a pressão e encaixou seu jogo, empatando o jogo em 3 a 3.

A romena ganhou confiança e Bia passou a cometer erros não forçados, e a 15ª melhor tenista do mundo fechou o primeiro set em 6 a 3, com apenas 30 minutos de jogo.

No segundo set, a brasileira voltou para o jogo com agressividade. Brigando por cada ponto, Bia de novo abriu grande vantagem: desta vez, com 4 a 0 de vantagem. Halep ensaiou uma reação, mas não foi suficiente para parar o grande momento da brasileira, que fechou o set em 6 a 2.

O terceiro set começou melhor para a romena, que abriu 2 a 0 no início do game. Bia conseguiu se manter viva na partida com a vitória do terceiro game, mas a romena manteve a superioridade, principalmente nas quebras de serviço da brasileira, e não encontrou grandes dificuldades para dominar a última etapa. Halep encerrou o duelo vencendo o último set por 6 a 3.

Esse foi o quarto confronto entre Bia e Halep em campeonatos mundiais. Em 2017 e em janeiro deste ano, a romena levou a melhor, vencendo com facilidade a tenista brasileira. Em junho, no entanto, Bia surpreendeu a adversária e eliminou a romena na trajetória rumo ao título de Birmingham. Agora, as duas se preparam para o US Open, grand slam que começa no dia 29.